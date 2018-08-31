Августовский ТОП-лист наиболее дорогих предложений найма в Москве возглавляют апартаменты на Пресненской набережной, говорится в исследовании компании ИНКОМ-Недвижимость.
3-комнатные хоромы площадью 200 кв.м в башне "Москва" МФК "Город столиц" на Пресненской набережной предлагаются по арендной ставке 650 тыс. рублей в месяц. За эти деньги клиент получит апартаменты с отделкой по эксклюзивному дизайн-проекту с использованием натурального оникса и напольным покрытием из массива американского ореха. В распоряжение предоставляется мультимедийный центр от производителя имиджевой аудио- и видеотехники Bang & Olufsen. Что немаловажно, из окон открывается панорамный вид на Москву-реку.
4-комнатная квартира в современном кирпичном доме в Б. Тишинском переулке, недалеко от станции метро "Белорусская", занимает 2-е место в рейтинге. Ее готовы сдать в аренду "всего" за 550 тыс. рублей в месяц. В площадь квартиры (200 кв.м) входят кабинет, спальня, гостиная и студия (65 кв.м) с камином.
И, наконец, "бронзу" получает лот со ставкой найма 500 тыс. рублей в жилом комплексе бизнес-класса на Ленинградском проспекте, в районе станции метро "Динамо". Двухэтажная квартира площадью 600 кв.м имеет 9 комнат. На первом этаже — кухня, столовая, зал для мероприятий, 5 спален с санузлами, балкон, на втором — кабинет, комната отдыха, спортзал, сауна, гардеробные, зимний сад площадью 60 кв.м с двумя балконами. Установлены системы кондиционирования, вентиляции, пожаротушения, сигнализации и видеонаблюдения. Имеется собственная резервная бойлерная и подземный гараж на 3 машино-места.
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