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Дольщиков Urban Group ждут судебные тяжбы — эксперты

Экономика » Недвижимость

Требования денежного характера дольщиков будут рассматриваться только в рамках дела о банкротстве, сообщает РИА-Недвижимость со ссылкой на мнение адвокатов. Требования о признании права собственности могут быть рассмотрены в рамках отдельных производств.

По мнению адвоката коллегии "Муранов, Черняков и партнеры" Екатерины Горяиновой, покупатели нежилых помещений Urban Group могут требовать возврата денег или пытаться признать право собственности на долю в долгострое. В обоих случаях перспективы неоднозначны.

Эксперты подчеркивают, что нормы о банкротстве применяются в случае предъявления требований к застройщику о признании права собственности на квартиру, но не на нежилые помещения — машино-места, кладовки.

Как поясняет Горяинова, удовлетворению исков о признании права собственности на нежилые помещения будет препятствовать, в частности, позиция Пленума Высшего арбитражного суда, в соответствии с которой получить объект в собственность можно только в том случае, если он достроен и зарегистрирован на застройщика. В противном случае в суде можно требовать лишь возврата денежных средств.

"Эта неоднозначная позиция существует уже давно. И при этом в практике по-прежнему есть решения, которые соответствуют данной позиции, и есть отдельные примеры, которые идут с ней вразрез. В ближайшее время увидим, какую позицию займут суды по искам клиентов Urban Group, рассматриваемым вне рамок дела о банкротстве застройщика", — отметила Екатерина Горяинова.

Напомним, что в конце мая текущего года компания Urban Group приостановила продажи недвижимости в своих жилых комплексах. А в начале июля Арбитражный суд Московской области признал банкротами подконтрольные Urban Group ООО "Ваш Город", ООО "Хайгейт", ООО "Ивастрой", ООО "Экоквартал" и АО "Континент Проект".

 

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Темы Urban Group дольщики банкротство недвижимость строительство
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