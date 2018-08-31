В рейтинге самых больших элитных квартир город Сочи оказался на первом месте. На втором и третьем местах — Московская область и Москва.
Федеральный портал недвижимости "Мир квартир" опубликовал рейтинг российского жилья с самой большой площадью. В Топ-10 вошли также объекты из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Уфы и Краснодара.
Пальма первенства оказалась у города-курорта Сочи. В жилом комплексе "Сосновый бор" на территории санатория на Курортном проспекте обнаружились огромные трехуровневые хоромы размером 1200 кв.м.
Гигантская квартира занимает 7 и 8 этажи здания и крышу, на которой устроены бильярдная, сауна, зимний сад и терраса с зоной барбекю и панорамным видом на море. Стоит все это великолепие буквально кругленькую сумму — 100 млн рублей. В цену входят два машино-места на крытой парковке, своя котельная (20 кв.м), помещение для хранения продуктов и вин площадью 24 кв.м на цокольном этаже.
Второе место с девятикомнатной квартирой в 860 кв. метров заняло Подмосковье. В Одинцовском районе Московской области в ЖК "Тихомирово" расположены трехэтажные хоромы 8-этажного кирпично-монолитного дома с отдельным выходом во двор. По сути это коттедж, встроенный в многоэтажный дом.
В квартире есть собственный лифт, два дровяных камина, роскошные лоджии, зимний сад, сауна с зоной отдыха, отдельное помещение для обслуживающего персонала. К ней прилагаются 4 машино-места в подземном паркинге и наземная парковка у входа. Стоимость объекта — 145 млн рублей.
В Белокаменной тоже есть квартиры, где можно буквально покататься на велосипеде. Двухуровневая квартира площадью 804 "квадрата" продается в ЖК "Остров Фантазий". За 704,5 млн рублей покупателю достанутся терраса (150 кв.м) с натуральным камином, просторная гостиная с высотой потолков более 7 м, столовая со вторым светом, индивидуальный комплекс СПА с сауной и хаммамом, домашний кинотеатр и очень модная сегодня система "умный дом".
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