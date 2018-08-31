Два общежития для школьников введены в Новой Москве﻿

Как сообщили в Москомстройинвесте, застройщик получил разрешение на ввод двух общежитий с подземными переходами, для 112 учеников каждое по адресу: поселение Сосенское, ул. Зименковская, д. 3, стр. 1. Общая площадь объектов составляет 5 940 кв. метров.

Международная школа "Летово" представляет собой комплекс зданий для обучения и проживания детей от 12 до 18 лет и преподавателей школы. Строительство объекта осуществляется на участке площадью 25 га. Общая площадь образовательного комплекса составит свыше 40 800 кв. метров.

В сентябре этого года планируется ввести в эксплуатацию здание общежития квартирного типа для проживания 56 семей учителей.

На сайте школы сообщается, что учиться в ней смогут способные и мотивированные дети со всей страны. Обучение будет билингвальным. По его окончании выпускники получат аттестат и диплом международного образца. Во время обучения школьники будут проживать в кампусе, состоящем из десяти домов. Ученики 7-9 классов будут жить по четыре человека в комнате, старшеклассники — по двое.