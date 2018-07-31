В Хамовниках в I полугодии 2018 г. проходила каждая пятая сделка в сегменте элитной жилой недвижимости Москвы, говорится в исследовании компании Knight Frank.
Как отмечают эксперты, Хамовники традиционно являются самой популярной локацией на рынке московской "элитки". Именно здесь в I полугодии 2018 г. проходила каждая пятая сделка.
По данным Knight Frank, в тройку лидеров также попали Тверской район и Раменки. В общей сложности половина всех сделок прошла в этих трех районах.
Как узнала "Правда.Ру", на начало июля 2018 г. на первичном рынке высокобюджетной недвижимости Москвы на продажу было выставлено более 2 450 квартир и апартаментов суммарной площадью 293 тыс. кв.м.
За год объем предложения вырос на 4,6% в штуках и на 6,5% в квадратных метрах. В структуре текущего предложения лидирует премиум-класс: на его долю пришлось 56% по числу лотов, отмечают аналитики.
Эксперты подчеркивают, что на фоне количественного роста качественные показатели показали отрицательную динамику. Так, в премиальном сегменте средняя площадь проданного лота составила 95 кв.м, что на 12% меньше показателя в I полугодии 2017 г., средний бюджет снизился на 5% и достиг отметки в 50 млн руб.
В элитном сегменте наблюдалось сокращение средней площади проданного лота на 18% — с 159 кв.м до 131 кв.м. На треть уменьшился бюджет — со 141 млн руб. до 94 млн руб.
Как писала ранее "Правда.Ру", общее число сделок на рынке элитной недвижимости в Москве по итогам первого полугодия превысило аналогичный показатель первого полугодия 2017 года на 28%.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Не расплатившись до конца с собственным внешним долгом, Российская Федерация прощает долги всем остальным.
Тысячи россиян вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.
Тысячи россиян вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.
Президент Франции скептически отнесся к диалогу Брюсселя с Вашингтоном. И это охладило поток восторженных комментариев по поводу встречи Трампа с Юнкером.