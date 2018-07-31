Пятую часть элитных квартир покупают в Хамовниках﻿

В Хамовниках в I полугодии 2018 г. проходила каждая пятая сделка в сегменте элитной жилой недвижимости Москвы, говорится в исследовании компании Knight Frank.

Как отмечают эксперты, Хамовники традиционно являются самой популярной локацией на рынке московской "элитки". Именно здесь в I полугодии 2018 г. проходила каждая пятая сделка.

По данным Knight Frank, в тройку лидеров также попали Тверской район и Раменки. В общей сложности половина всех сделок прошла в этих трех районах.

Как узнала "Правда.Ру", на начало июля 2018 г. на первичном рынке высокобюджетной недвижимости Москвы на продажу было выставлено более 2 450 квартир и апартаментов суммарной площадью 293 тыс. кв.м.

За год объем предложения вырос на 4,6% в штуках и на 6,5% в квадратных метрах. В структуре текущего предложения лидирует премиум-класс: на его долю пришлось 56% по числу лотов, отмечают аналитики.

Эксперты подчеркивают, что на фоне количественного роста качественные показатели показали отрицательную динамику. Так, в премиальном сегменте средняя площадь проданного лота составила 95 кв.м, что на 12% меньше показателя в I полугодии 2017 г., средний бюджет снизился на 5% и достиг отметки в 50 млн руб.

В элитном сегменте наблюдалось сокращение средней площади проданного лота на 18% — с 159 кв.м до 131 кв.м. На треть уменьшился бюджет — со 141 млн руб. до 94 млн руб.

Как писала ранее "Правда.Ру", общее число сделок на рынке элитной недвижимости в Москве по итогам первого полугодия превысило аналогичный показатель первого полугодия 2017 года на 28%.