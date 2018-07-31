Московский регион бьет рекорды по вводу жилья﻿

По итогам июля 2018 года на рынок новостроек Московского региона девелоперы вывели рекордное количество новых корпусов за последние 1,5 года — 64 ед., сообщает ЦИАН.

Как отмечают эксперты, это более миллиона квадратных метров (+31% по сравнению с июнем 2018 года и в 2 раза больше, чем год назад). По мнению аналитиков, такой рост связан с тем, что в апреле-июне девелоперы получили рекордно большое число разрешений на строительство.

Как сообщили "Правде.Ру", по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых домов в регионе выросло на 45%. Но если в июле 2017 года среди новых корпусов преобладали дома, расположенные в Московской области (66%), то сейчас по 42% от числа новых корпусов приходится на Москву в старых границах и Подмосковье.

Если смотреть статистику по округам столицы, то более половины объёма предложения пришлось на НАО (28%) и ЗАО (25%). Что касается Московской области, то здесь лидируют Люберцы (29%), Химки (13%) и Мытищи (11%).

Эксперты считают, что вывод большого объема нового предложения должен привести к снижению средних цен. И это несмотря на то, что цены предложения в последние месяцы увеличивались. Аналитики отмечают, что это было связано как с относительно небольшим объемом нового предложения на котловане, так и с индексацией цен, которую в 1 полугодии 2018 года начали застройщики.

Ранее "Правда.Ру" писала, что за последние пять лет число москвичей, приобретающих жилье в Подмосковье, сократилось на 20%. Сейчас их доля составляет лишь 10% от общего числа покупателей областной недвижимости.