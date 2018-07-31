Доля сделок с ипотекой в Подмосковье дошла до 70%

Как отмечают аналитики, несмотря на такую внушительную цифру, объем покупок жилой недвижимости в московском регионе снизился на 15 п.п. — с 85% в прошлом году.

Общая тенденция на рынке говорит о повышении спроса на подмосковную "первичку". По данным компании ИНКОМ-Недвижимость, в июле 2018 года покупательская активность на рынке Подмосковья выросла, несмотря на мощные "отвлекающие" факторы — проведение домашнего ЧМ по футболу и сезон отпусков.

По словам руководителя Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрия Таганова, активность покупателей на первичном рынке жилья всего Московского региона увеличилась в годовом выражении в связи с доступностью ипотеки. Так, по данным Центробанка, в среднем ставка составляет сейчас 9,6% против 11% год назад — таким образом, был преодолен психологический порог в 10%.

"Сегодня в Подмосковье активно вымываются наиболее ликвидные объекты: свою роль сыграл некоторый недостаток доступных и качественных вариантов на начальной стадии строительства — только 9% объектов от общего объема можно приобрести на этапе котлована, в составе спроса такие лоты занимают 13%", — подчеркнул Дмитрий Таганов.

Как писала ранее "Правда.РУ", всплеск активности был зафиксирован сразу после старта "семейной ипотеки" под 6% годовых при рождении второго или третьего ребенка.

По мнению экспертов, данная программа оказалась особенно актуальна для новостроек Подмосковья из-за лимита по кредиту в 8 млн рублей. Для того, чтобы приобрести квартиру дороже 10 млн рублей, первоначальный взнос должен превышать пятую часть стоимости квартиры.

Как сообщили "Правде.Ру", общая статистика июня говорит о том, что спрос вырос на 5%, предложение снизилось на 15%. Аналитики считают, что такая ситуация может привести к риску возникновения дефицита в 5-летней перспективе.