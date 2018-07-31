Во 2-м квартале доля свободных площадей на московском офисном рынке продолжила уменьшаться на фоне минимального ввода и растущего объема сделок и достигла 12,0%, сообщает компания JLL. Текущая вакантность является рекордно низким значением c 3-го квартала 2008 года.
Как узнала "Правда.Ру", в столице доля незанятых офисов в центре Москвы стабильно сокращается с 3-го квартала 2015 года, когда показатель достиг своего максимума за последний период — 17%.
По данным JLL, сокращение свободных площадей наблюдалось во всех сегментах. К концу 1-го полугодия 2018 года доля свободных площадей в классе А сократилась до 12,9%, в классе В+ - до 11,6%, в классе B- показатель снизился до 11,9%.
С точки зрения географии, вакантность за прошедший год существенно уменьшилась в ключевых деловых районах города: на 6 п.п. в "Москва-Сити", до 11,4%, и на 4,4 п.п. в Центральном деловом районе, до 8,9%, отмечают эксперты.
По словам руководителя отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL Елизаветы Голышевой, чистое поглощение в 1-м полугодии 2018 года в Центральном деловом районе составило 75 тыс. кв.м, тогда как за этот же период прошлого года оно было отрицательным.
"Ключевым событием стала сделка в БЦ "Арбат 1" с компанией "Аэрофлот"; помимо этого, значительно снизили вакантность такие объекты, как "Легенда" и "Павелецкая Тауэр". На фоне отсутствия нового предложения и высокого интереса компаний к офисам в центре мы ожидаем, что доля свободных площадей в центре будет продолжать снижаться", — подчеркнула Елизавета Голышева.
Эксперты отмечают, что основная часть спроса на офисы в столице сконцентрировалась за пределами ТТК (46%). Годом ранее этот показатель находился на уровне 35%.
По мнению аналитиков, такая динамика характеризует текущие тенденции московского рынка: компании отдают предпочтение качественному предложению не только в Центральном деловом районе, но и далеко за его пределами.
Как писала ранее "Правда.Ру", по итогам июня 2018 года офисы в центре Москвы подешевели на 23% до 320,8 тыс. рублей за кв. метр. Среди крупнейших сделок по новой аренде и покупке офисных помещений первого полугодия 2018 г. в центральном округе столицы нет ни одной зарубежной компании.
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