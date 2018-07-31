Стоимость самых дорогих комнат в коммуналках столичного мегаполиса доходит до 8 млн рулей, сообщает Mirkvartir.ru. Одна из них находится на Гоголевском бульваре (7,6 млн руб.)
Как отмечают эксперты, столь высокой стоимостью подобные жилые объекты обязаны не своим характеристикам (16,5 кв.м в 4-комнатной квартире), а исключительно локации — дом расположен в самом центре Москвы, на Бульварном кольце столицы.
По мнению аналитиков, за эти деньги можно купить среднестатистическую квартиру в любом городе страны.
Как выяснила "Правда.Ру", московские комнаты по традиции оставили далеко позади все остальные коммуналки России по уровню цен. В частности, если продать комнату в столице по ее средней стоимости (2 982 860 рублей), можно приобрести по комнате в Петербурге и Сочи. Этой суммы также хватит, чтобы стать владельцем 5 комнат в Рязани, либо 6 — в Кургане.
По данным Mirkvartir. ru, в Санкт-Петербурге средняя цена комнаты составляет 1 652 349 рублей, в Сочи — 1 429 615 рублей.
Четвертую строчку рейтинга самых дорогих комнат занял Симферополь (1 228 647 рублей). Сургут с ценой 1 206 824 рубля — замыкающий в "дорогой пятерке". Совсем немного до топ-5 самых дорогих комнат в регионах России не дотянул Севастополь — 1 206 450 рублей.
Эксперты подчеркивают, что в среднем по всем городам комнаты стали дешевле на 1,4%. По словам генерального директора федерального портала "МИР КВАРТИР" Павла Луценко, в отличие от рынка квартир, где ценники по итогам полугодия повысились, комнаты в крупных городах страны продолжают терять в стоимости.
"Возможность приобрести комнату в первую очередь важна для тех, кто не в состоянии "потянуть" ипотеку на отдельное жилье. Экономический кризис сильно сказался именно на этой категории покупателей. А когда платежеспособный спрос снижается, идут вниз и цены", — отметил Павел Луценко.
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