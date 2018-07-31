Новые дороги разгрузят Киевское и Боровское шоссе

Городские власти одобрили проект строительства участка дороги Солнцево — Бутово — Видное от Киевского до Боровского шоссе и участка дороги от ул. Новоорловская до проектируемого проезда 389 в Новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

По словам председателя Комитета Константина Тимофеева, на этой территории идет активное строительство, возводятся жилые комплексы "Солнцево-Парк", "Переделкино Ближнее", "Рассказово".

"Одновременно развивается транспортная инфраструктура: прокладывается Калининско — Солнцевская линия метро, продлевается Сокольническая ветка. В результате нагрузка на улично-дорожную сеть растет", — сказал К. Тимофеев.

Как узнала "Правда.Ру", на участке дороги от района Солнцево - Видное от Киевского до Боровского шоссе длиной 3,5 км построят проезжую часть, на которой будет шесть полос движения в двух направлениях.

Такде планируется возвести транспортные сооружения на пересечениях с Киевским шоссе, с дорогой от ул. Родниковая до трассы Солнцево — Бутово — Видное, с дорогой от ул. Новоорловская до проектируемого проезда 389 и с Боровским шоссе.

Помимо этого, будут обустроены пешеходные переходы в районе ул. Новоорловская и будущей остановки общественного транспорта напротив горнолыжной школы "Столица".

Сообщается, что из бюджета города также будут выделены средства на строительство дороги дорогу длиной 2,1 км от ул. Новоорловская до проектируемого проезда 389. Она свяжет поселения Московский, Внуковское, районы Солнцево и Ново-Переделкино.