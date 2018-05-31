Скидку при покупке квартиры по реновации получили 15 семей

Москвичи, переехавшие в новое жилье в рамках программы реновации, направили 15 обращений о покупке дополнительных квартир, сообщил в четверг заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Жители, уже переехавшие в новое жилье, воспользовались предусмотренной законом возможностью и направили в адрес Фонда реновации 15 обращений на покупку дополнительной квартиры со скидкой", — сказал М. Хуснуллин.

По его словам, это говорит о том, что услуга по предоставлению скидок на покупку дополнительных площадей будет востребована участниками программы.

"Программа реновации была объявлена всего год назад, а к настоящему времени уже состоялись первые переезды. При этом жители воспользовались разными вариантами улучшения жилищных условий: докупили дополнительные комнаты, либо заявили о своем желании приобрести новую квартиру", — добавил заммэра.

По его словам, жителям, изъявившим желание купить дополнительную квартиру, будет предоставлен перечень объектов, находящихся в собственности города и реализуемых на свободных торгах.

Ранее сообщалось, что участникам программы реновации уже предложили пять домов для переезда в разных районах и округах города. В июне планируется предоставить еще пять жилых домов на 832 квартиры по адресам: ул. Летчика Бабушкина, д.41, ул. Летчика Бабушкина, д.29, корп.2, ул. Летчика Бабушкина, д.39, район Южное Медведково, мкр. 1-2-3, корп.39 и район Южное Медведково, мкр. 1-2-3, корп.38.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. В программу входит 5 171 дом, реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир.