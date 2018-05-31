В ближайшие годы в столице планируется построить 129 образовательных объектов и 61 объект здравоохранения, заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Социальный объект является важным столпом, вокруг которого мы выстраиваем всю градостроительную политику не только новых районов, но и реновацию существующих. В среднесрочной перспективе в городе будут введены в эксплуатацию сто двадцать девять школ и детских садов, а также шестьдесят один объект здравоохранения", — сказал М. Хуснуллин.
По словам главы стройкомплекса, за последние годы в городе построено 298 объектов образования и 67 поликлиник и больниц.
"Сегодня, принимая решение о разрешении строительства какого-либо жилого комплекса, мы в первую очередь смотрим на наличие социальной инфраструктуры. В случае нехватки таких объектов в районе расположения нового жилья, мы ставим условия по их строительству", — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
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