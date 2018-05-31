Девелоперская Группа ПСН работает в штатном режиме

В связи с материалом, вышедшим 31.05.2018 года на страницах газеты "Ведомости", Группа ПСН информирует, что на протяжении 6 месяцев после объявления о санации "Промсвязьбанка" продолжает операционное управление компанией в штатном режиме.

Группа ПСН удовлетворяет требования основных банков-кредиторов. В связи с этим, вариант банкротства компании просто не может быть рассмотрен. Слухи о продаже Группы ПСН компания также опровергает.

Как сообщает пресс-служба компании, эти слухи могли возникнуть в связи с тем, что стратегия Группы ПСН предполагает отказ от непрофильных активов, не связанных с девелопментом и жилой недвижимостью. Так, в 2013 году были проданы БЦ River House и часть БЦ "Нижегородская", в 2014 году — БЦ "Семеновская".

О стратегии Группы ПСН было всегда известно рынку. Компания всегда была открыта и остается открытой для обсуждения взаимовыгодных сделок на рынке коммерческой недвижимости, говорится в сообщении.

Стоит отметить, что основное направление развития Группы ПСН — это девелопмент жилой недвижимости. По итогам четырех месяцев 2018 года компания вошла в ТОП-3 девелоперов по объемам продаж. И в планах Группы ПСН — продолжить развитие этого направления бизнеса.

Напомним, что 31.05.2018 в газете "Ведомости" вышла статья "Дмитрий Ананьев избавляется от активов в России. Уехавший из России банкир ищет покупателей на девелоперскую группу, типографию и агрохолдинг". В материале говорится о том, что Центробанк объявил о санации Промсвязьбанка 15 декабря прошлого года.

Газета сообщает, что теперь уже бывший совладелец банка Дмитрий Ананьев говорил в интервью "Ведомостям", что с решением регулятора категорически не согласен. Позже его брат Алексей сообщил "Ведомостям", что они с братом решили разделить активы. У Алексея остался системный интегратор "Техносерв", у Дмитрия — банковский бизнес, девелоперская группа ПСН и медиаактивы. Алексей привлек в партнеры ВТБ и продает ему 40% "Техносерва", а Дмитрий покинул страну.

Газета "Ведомости" пишет, ссылаясь на сотрудника одной из структур Ананьева и его знакомого, что Ананьев нанял людей, задача которых — либо продать оставшиеся у него активы, либо контролируемо их обанкротить.