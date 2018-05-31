Квартиры в домах у метро стоят на 20% дороже

Непосредственное соседство со станциями метро (до 7 минут пешком) влияет на стоимость жилья на вторичном рынке. Квартиры в таких домах могут стоит почти на 20% дороже, сообщает ЦИАН.

Около 11% от объема предложения на вторичном рынке жилья в российских городах-миллионниках, где работает метрополитен, сконцентрировано в зонах пешей доступности его станций.

Как отмечают аналитики ЦИАН, в Новосибирском и Екатеринбургском метрополитене наблюдается наибольший годовой пассажиропоток среди рассматриваемых городов — 80,7 и 49,2 млн. человек соответственно. В этих же городах отмечена максимальная средняя надбавка на стоимость жилья на вторичном рынке за близость к метро — чуть выше 20%.

В Новосибирске средняя цена квадратного метра квартиры в пешей доступности от станций метро составила 75 тыс. руб., в более удалённых локациях цена снижается до 61 тыс. руб. В Екатеринбурге — 82 тыс. руб. против 68 тыс. руб.

Казанский метрополитен — самый молодой в России, он был открыт в 2005 году. На рост цены квадратного метра жилья на вторичном рынке сильнее всего влияет близость станций метро, расположенных в центральной части города — "Кремлёвская", "Площадь Тукая" и "Суконная слобода". У перечисленных станций средняя цена квартиры составила 89 тыс. руб., что на 19% больше, чем в домах, до которых надо добираться до метро на наземном общественном транспорте.

По числу станций Нижегородский метрополитен занимает третье место в России (14 станций) после Москвы и Санкт-Петербурга. В среднем по городу жильё в пешей доступности от станций метро лишь на 3% дороже, чем в более удалённых домах. Такая небольшая разница связана с тем, что почти половина станций находится в непрестижных кварталах в промзонах в заречной части Нижнего Новгорода, что снижает привлекательность этих домов, сообщает ЦИАН.