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Источник Правда.Ру

Жилье на набережных Москвы-реки стоит на треть дороже

Экономика » Недвижимость

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках на набережных Москвы-реки составила 269 200 рублей, сообщает компания Savills.

Самым распространенным диапазоном площадей в предложении жилья у воды стали лоты в границах 60-80 кв.м — 29% от всего объема, отмечают эксперты.

По данным Savills, вдоль набережных Москвы-реки, ее заливов, крупных каналов и бассейнов внутри МКАД в открытой продаже на текущий момент находится ограниченное количество предложений — всего 5% от общего объема (5 245 объектов недвижимости на первичном и вторичном рынках жилья, находящихся в непосредственной близости к воде).

Аналитики отмечают, что значительную долю из них занимают лоты в новостройках — 64% (3 344 лота), при этом всего около воды расположено 19 жилых комплексов, где ведется первичная продажа квартир и апартаментов.

Минимальная стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья у воды составляет 123 000 рублей — апартаменты в проекте River Park на берегу Нагатинского затона. Максимальная стоимость квадратного метра в комплексе у воды зафиксирована в роскошном клубном доме "Симфония набережных", расположенном в самом центре города на Котельнической набережной. Здесь ценник за квадратный метр установился на уровне 1,46 млн рублей. При этом большая часть предложения в домах у воды находится в проектах бизнес-класса (68%) и представлена квартирами (77%).

Эксперты подчеркивают, что только 12% квартир и апартаментов, находящихся в домах у воды, предлагаются в комплексах, сданных в эксплуатацию. Большая часть предложения (37%) — это первичная недвижимость в проектах на стадии котлована. Данный факт подтверждает повышенный интерес покупателей и стабильный спрос на жилье у воды даже на ранних этапах строительства.

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Темы Москва-река жилье у воды недвижимость строительство набережные Москвы-реки
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