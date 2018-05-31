Жилье бизнес-класса лидирует по объему на "первичке" Москвы

Весной 2018 года жилье бизнес-класса вернуло лидирующие позиции на столичном рынке новостроек, сообщает компания Knight Frank. За год объем предложения в бизнес-классе вырос более чем на 30%.

Как отмечают эксперты, с 2015 года сегмент уступал комфорт-классу в общем объеме предложения, но в 2018 г. занял наибольшую долю — 44%. Год назад распределение сил было иным: комфорт-класс занимал 44% рынка, бизнес-класс — около 30%.

По данным Knight Frank, сегодня на первичном рынке недвижимости Москвы на продажу выставлено 3,4 млн кв.м или 48 тыс. квартир и апартаментов.

Почти половина всего предложения сконцентрирована в трех округах города: весной 2018 г. лидером по объему предложения был Центральный административный округ (633 тыс. кв.м), далее по суммарной площади предложения с показателем в 533 тыс. кв.м следует северо-восток, замыкает тройку лидеров — Северный административный округ, где на продажу выставлено 514 тыс. кв.м, сообщает Knight Frank.

За год объем предложения в бизнес-классе вырос более чем на 30%: с 1,18 млн кв. м до 1,58 млн кв. м. В комфорт-классе предложение, напротив, сократилось на 12%: с 1,3 млн кв. м до 1,15 млн кв. м.

По мнению аналитиков, рост объема предложения в бизнес-классе связан прежде всего с активным выходом новых объектов. С весны 2017 г. предложение в рассматриваемом сегменте пополнилось 19 жилыми комплексами, а также в 10 строящихся объектах на продажу вышли новые корпуса.

На текущий момент средняя цена предложения в сегменте бизнес-класса находится на уровне 255 тыс. руб. за кв.м. Средняя площадь лота, выставленного на продажу в сегменте бизнес-класса, составляет 80 кв.м, средний бюджет предложения — 20 млн руб.