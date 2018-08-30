Четверть новостроек в центре Москвы введут в 2019 году

Только 23% новостроек элит- и премиум-класса, реализуемых на первичном рынке в границах Садового кольца, введут в 2019 году, говорится в исследовании компании Insigma.

По данным экспертов, из более чем сорока жилых и апартаментных комплексов в центре столицы 18 уже сданы в эксплуатацию. Еще для 12 объектов элит- и премиум-класса планируют оформить разрешение на ввод в эксплуатацию до конца текущего года. И на 2019 год придется ввод еще 9 дорогих новостроек в центре столицы. Позже 2019 года будет сдаваться только всего один проект.

В ходе исследования эксперты сравнили ценовые параметры в новостройках внутри Садового кольца в зависимости от сроков ввода в эксплуатацию. Наиболее выгодным оказалось приобретение жилья в проектах, сдающихся в 2019 году. Средняя стоимость квадратного метра для этих новостроек составила 706 тыс. рублей. В уже готовых домах показатель выше на 9% и составляет 770 тыс. рублей.

Еще дороже обойдется недвижимость в элитных новостройках, сдающихся в третьем и четвертом квартале 2018 года — в среднем 1,2 млн рублей за квадратный метр. То есть на 70% больше, чем в проектах со сдачей в 2019 году.