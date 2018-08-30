Аренда "однушек" подорожала

Средняя стоимость найма 1-комнатных квартир экономкласса в августе 2018 года составила 31 670 руб., сообщает компания "МИЭЛЬ-Аренда". Это на 5,96% выше прошлогоднего показателя.

Эксперты отмечают, что однокомнатные квартиры по-прежнему остаются самыми востребованными на рынке аренды. На них приходится более 30% всех арендаторов. При этом доля предложения однокомнатных квартир составляет не более 12%.

Столичные "однушки" в августе можно было снять за 25-30 тыс. рублей в месяц (38,6% выставленных в аренду квартир). На втором месте по количеству предложений — квартиры стоимостью от 30 до 35 тыс. рублей в месяц (26,09%). 11,94% предложения однокомнатных квартир приходится на самые бюджетные варианты до 25 тысяч рублей в месяц.

По количеству однокомнатных квартир экономкласса, предлагаемых в аренду, лидирует Южный округ столичного мегаполиса (15,07%). За ним идет Юго-Восток (14,21%). В Центральном округе квартир в этом сегменте представлено меньше всего — 4,39%.

Как писала ранее "Правда.Ру", средняя доходность от долгосрочной сдачи в аренду квартиры в Москве по итогам первой половины 2018 года составила 6%. Чтобы окупить столичную квартиру, потребуется не менее 15-ти лет. По мнению аналитиков, более дальние и дешевые районы приносят большую доходность от сдачи жилья в аренду.