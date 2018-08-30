Чистая прибыль девелоперской компании AFI Development в первом полугодии 2018 года выросла почти в 10 раз — до $76,7 млн.
Как сообщает пресс-служба, выручка компании с начала года увеличилась на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $142 млн.
Доходы от продажи жилой недвижимости составили 58% от общего размера прибыли и зафиксировались на отметке ($78,7 млн). Такой рост обусловлен завершением строительства первой очереди жилого проекта "Резиденции композиторов" в II квартале 2018 года и внедрением стандартов финансовой отчетности МСФО-15 (IFRS 15).
Чистая прибыль за первые шесть месяцев текущего года составила $76,7 млн по сравнению с $7,9 млн за аналогичный период прошлого года.
По состоянию на 30 июня 2018 года стоимость денежных средств компании в наличных и ценных бумагах — $108 млн.
По словам председателя Совета директоров AFI Development Льва Леваева, финансовые результаты демонстрируют положительную динамику роста. Но вместе с тем есть обеспокоенность ослаблением курса рубля по отношению к доллару США во II квартале этого года, что может негативно сказаться на доходах и стоимости портфеля проектов AFI Developmen
Напомним, что компания AFI Development основана в 2001 году. Она работает на рынке недвижимости Москвы и Московской области.
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