Чистая прибыль компании AFI Development выросла в 10 раз﻿

Чистая прибыль девелоперской компании AFI Development в первом полугодии 2018 года выросла почти в 10 раз — до $76,7 млн.

Как сообщает пресс-служба, выручка компании с начала года увеличилась на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $142 млн.

Доходы от продажи жилой недвижимости составили 58% от общего размера прибыли и зафиксировались на отметке ($78,7 млн). Такой рост обусловлен завершением строительства первой очереди жилого проекта "Резиденции композиторов" в II квартале 2018 года и внедрением стандартов финансовой отчетности МСФО-15 (IFRS 15).

Чистая прибыль за первые шесть месяцев текущего года составила $76,7 млн по сравнению с $7,9 млн за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на 30 июня 2018 года стоимость денежных средств компании в наличных и ценных бумагах — $108 млн.

По словам председателя Совета директоров AFI Development Льва Леваева, финансовые результаты демонстрируют положительную динамику роста. Но вместе с тем есть обеспокоенность ослаблением курса рубля по отношению к доллару США во II квартале этого года, что может негативно сказаться на доходах и стоимости портфеля проектов AFI Developmen

Напомним, что компания AFI Development основана в 2001 году. Она работает на рынке недвижимости Москвы и Московской области.