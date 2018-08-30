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Правительство усилит борьбу с картельными сговорами - Медведев

Экономика » Недвижимость

Лидером по картельным сговорам в России является сфера строительства, особенно дорожного, сообщает РИА-Новости со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Глава правительства в ходе очередного заседания подчеркнул, что антиконкурентные соглашения широко распространены в сфере госзакупок, а также закупок компаний с госучастием.

Председатель правительства напомнил, что в 2017 году на 3% возросло количество сговоров на торгах. Лидерство по сговорам уже не первый год удерживает строительство, в том числе дорожное.

В итоге картельные сговоры наносят ущерб бюджетам всех уровней в 2% ВВП в год. По словам Дмитрия Медведева, необходимо предпринять ряд шагов для улучшения ситуации.

"Следует более активно проводить приватизацию государственной собственности, хотя это не всегда просто, особенно на региональном и муниципальном уровне; усилить работу по противодействию картелям, причем методы выявления и пресечения антиконкурентных соглашений должны идти в ногу с развитием цифровых технологий", - отметил премьер-министр.

Глава правительства призвал усовершенствовать механизм поддержки малого и среднего бизнеса и вдвое увеличить долю государственных закупок у небольших и социально ориентированных некоммерческих предприятий.

Одной из мер Дмитрий Медведев назвал обеспечение для всего бизнеса равного доступа к услугам государственных и естественных монополий.

 

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Темы сговор картель Медведев недвижимость строительство премьер-министр
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