Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Треть покупателей выбирают жилье с детскими площадками

Экономика » Недвижимость

35% покупателей новостроек предпочитают жилье с детскими площадками и зонами воркаута, говорится в сообщении компании "Бон Тон".

Удобное транспортное сообщение, социальные объекты и магазины в шаговой доступности уже стали привычным условием для застройщиков и обязательными требованиями покупателей современного жилья.

По результатам поросов, проведенных компанией "Бон Тон", более трети покупателей новостроек все больше внимания обращает на свободное пространство вокруг дома и площадки для активного отдыха.

Если учесть, что почти половина жилой недвижимости приобретается по ипотеке, в том числе семейной, то станет очевидно, что покупают жилье люди семейные, и как правило с маленькими детьми. И здесь помимо делового пространства на первый план выходят совсем иные потребности горожан. А именно — территория как продолжение жилого пространства. С обязательными детскими площадками, беседками, фонтанами, кортами и скамеечками.

Еще один тренд — воркаут. Молодое поколение сегодня предпочитает активный образ жизни, и те же велосипедные дорожки становятся вполне привычным элементов обустройства придомовых и ближайших парковых зон. За это голосуют 20% покупателей жилья.

В меньшей степени (13%) предпочтение отдается декоративным садам, арт-композициям и наличию цветников. 7 % опрошенных обращают внимание на наличие летних веранд и кинотеатров под открытым небом.

Часть побережья Анапы пытались похитить﻿ Часть побережья Анапы пытались похитить﻿

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы жилье недвижимость строительство благоустройство детская площадка квартира в Москве
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Решаешь "встрахнуть"? Надо "встрахнуть"!
Аналитика
EOS вырос в цене на 55% за неделю
Аналитика
Криптовалютное мошенничество продолжает процветать
Новости Все >
Треть покупателей выбирают жилье с детскими площадками
Таганрог оправдывается за миллионы огромных комаров
Собака плыла навстречу хозяину пять километров в шторм
Новостройки Подмосковья подорожают — эксперты
СМИ: майский указ разорит большинство российских больниц
Впервые фу­тбольный клуб купили за криптовалюту
Дочери Порошенко снова предали Украину
Ученые: у необразованных родителей вырастают несчастные дети
Military Times: США не спастись от путинского оружия
Самым безопасным стал северо-запад Москвы
Читательский топ
Дело к войне: Москва и США обменялись ультиматумами по Сирии
Украина пытается нарваться на войну в Черном и Азовском море
Путин о пенсионной реформе: с чем прощаемся, что получим
Воронежский десантник проклял "Единую Россию" абсолютной анафемой
США провели тайные переговоры в Дамаске и потребовали концессий
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев

Журналисты и пользователи Рунета заметили, что "пропавший" премьер-министр Дмитрий Медведев забросил даже свои любимые соцсети, которые постоянно обновлял.

Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Греки: "Усмирить неистовых мигрантов могут только русские туристы!"
Евросоюз
Греки: "Усмирить неистовых мигрантов могут только русские туристы!"
Украина
СМИ: Южную Украину присоединят по-крымски после ядерной атаки
Ближний Восток
Дело к войне: Москва и США обменялись ультиматумами по Сирии
Украина
Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией

Украинский лидер Петр Порошенко ожидает от МИД документы, чтобы начать процедуру разрыва соглашения о дружбе с Москвой.

Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией
Русский немец скончался в Германии после драки с беженцами
Евросоюз
Русский немец скончался в Германии после драки с беженцами
Политика
Путин о пенсионной реформе: с чем прощаемся, что получим
Мир
США провели тайные переговоры в Дамаске и потребовали концессий
Сибирь
Студентам присвоят офицерские звания без службы в армии

Учащиеся вузов будут получать военную специальность, не проходя срочную службу. Такой эксперимент решили поставить в Сибири.

Студентам присвоят офицерские звания без службы в армии
Греки: "Усмирить неистовых мигрантов могут только русские туристы!"
Евросоюз
Греки: "Усмирить неистовых мигрантов могут только русские туристы!"
Общество
Россиянам начнут платить вознаграждение за помощь полиции
Мир
В Госдуме предложили ответить на санкции США ядерным оружием
Соломон Соловьев Решаешь "встрахнуть"? Надо "встрахнуть"! Соломон Соловьев Любовь Степушова Выхода нет: как Турцию нагнут через Европу Любовь Степушова Дарья Касьянова Как выжить в Анапе Дарья Касьянова
Комментарии
Воронежский десантник проклял "Единую Россию" абсолютной анафемой
Охрана Порошенко придушила журналистку "России-24" в Минске за неудобный вопрос. ВИДЕО
Россия заняла третье место в мире по пьянству
Ученые: у необразованных родителей вырастают несчастные дети
Как власть лжет о пенсионной реформе
Military Times: США не спастись от путинского оружия
Как власть лжет о пенсионной реформе
Трамп предупредил, что его могут насильственно свергнуть
Трамп предупредил, что его могут насильственно свергнуть
Трамп предупредил, что его могут насильственно свергнуть
Россия заняла третье место в мире по пьянству
И так сойдет: как "топят" опасный для власти референдум
Дело к войне: Москва и США обменялись ультиматумами по Сирии
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
США провели тайные переговоры в Дамаске и потребовали концессий
Мировую звезду поп-эстрады лечат от пьяной нимфомании
Как "несажаемого" Навального спасли от бунта 9 сентября
НАТО учится подавлять жителей Латвии
Коллектор жестоко избил оперную певицу за чужой долг
И так сойдет: как "топят" опасный для власти референдум
Путин о пенсионной реформе: с чем прощаемся, что получим
Ближний Восток
Сдаст ли Путин Иран за Украину и отмену санкций?

Вашингтон надеется, что Москва принесет в жертву Тегеран, чтобы единолично руководить послевоенной Сирией. У Путина есть отличные возможности. Воспользуется?

Сдаст ли Путин Иран за Украину и отмену санкций?
НАТО учится подавлять жителей Латвии
Прибалтика
НАТО учится подавлять жителей Латвии
Адвокат Трампа предрек революцию в США
США и Канада
Адвокат Трампа предрек революцию в США
Маккейн завещал России санкции
США и Канада
Маккейн завещал России санкции
Почему Патрушев незаменим на переговорах с США
США и Канада
Почему Патрушев незаменим на переговорах с США
США пригрозили санкциями всем несогласным
США и Канада
США пригрозили санкциями всем несогласным
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
США и Канада
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
Как меняется самая русофобская страна Европы
Евросоюз
Как меняется самая русофобская страна Европы
Зачем Украине радикалы и националисты
Украина
Зачем Украине радикалы и националисты
Санкционные игры США могут погубить доллар
Мир
Санкционные игры США могут погубить доллар
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ