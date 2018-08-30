35% покупателей новостроек предпочитают жилье с детскими площадками и зонами воркаута, говорится в сообщении компании "Бон Тон".
Удобное транспортное сообщение, социальные объекты и магазины в шаговой доступности уже стали привычным условием для застройщиков и обязательными требованиями покупателей современного жилья.
По результатам поросов, проведенных компанией "Бон Тон", более трети покупателей новостроек все больше внимания обращает на свободное пространство вокруг дома и площадки для активного отдыха.
Если учесть, что почти половина жилой недвижимости приобретается по ипотеке, в том числе семейной, то станет очевидно, что покупают жилье люди семейные, и как правило с маленькими детьми. И здесь помимо делового пространства на первый план выходят совсем иные потребности горожан. А именно — территория как продолжение жилого пространства. С обязательными детскими площадками, беседками, фонтанами, кортами и скамеечками.
Еще один тренд — воркаут. Молодое поколение сегодня предпочитает активный образ жизни, и те же велосипедные дорожки становятся вполне привычным элементов обустройства придомовых и ближайших парковых зон. За это голосуют 20% покупателей жилья.
В меньшей степени (13%) предпочтение отдается декоративным садам, арт-композициям и наличию цветников. 7 % опрошенных обращают внимание на наличие летних веранд и кинотеатров под открытым небом.
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