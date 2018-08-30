Предложение на первичном рынке Подмосковья снизилось на 15%, спрос вырос на 5%. Жилье подорожало на 8%, говорится в исследовании компании "ИНКОМ-Недвижимость".
Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на жилую недвижимость Подмосковья. А принятые поправки к закону 214-ФЗ только подстегнут этот процесс.
По мнению директора по маркетингу и рекламе ГК "Рассвет" Андрея Гайдукова, покупатели понимают, что сейчас — самое благоприятное время для приобретения квартир в новостройках. Ставки на ипотеку упали до исторического минимума, а резкого скачка цен еще не произошло.
Аналитики считают, что в ближайшие годы количество нового предложения в Подмосковье будет сокращаться. Проекты будут выходить уже по другим условиям, с использованием проектного финансирования. Затраты застройщиков возрастут. В свою очередь, это приведет к росту цен на областные новостройки.
Что касается малоэтажных жилых комплексов, то в их отношении в начале года было отмечено снижение спроса. Но в перспективе объекты с хорошей транспортной доступностью и инфраструктурой будут наращивать востребованность у покупателей загородного жилья как альтернативы массовой застройке в густонаселенных районах столичного мегаполиса.
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