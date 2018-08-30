В границах "старой" Москвы самым безопасным для проживания округом стал северо-запад, говорится в исследовании компании Est-a-Tet.
По данным правоохранительных органов, самый низкий уровень преступности зафиксирован на северо-западе Москвы — 8%. Это почти вдвое меньше, чем в южном округе, где криминогенная составляющая находится на относительно высоком уровне по сравнению с другими округами столицы.
В Северо-западный округ отличается и самой благоприятной экологической обстановкой, чем он привлекает многих покупателей жилья. Роза ветров, Москва-река и отсутствие вредных производств делают этот округ лидером в рейтинге экологически безопасных округов столичного мегаполиса.
Восточный округ занимает второе место в категории безопасности. Характерно, что именно в этом округе представлено меньше всего квартир в новостройках, и цены на них одни из самых низких в Москве.
Тройку самых безопасных округов замыкает юго-восток, который отличается большим предложением на первичном рынке, но, в то же время? и самой плотной промышленной застройкой.
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