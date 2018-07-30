"Лидер" ставит рекорды по вводу жилья

В течение двух месяцев финансово-строительная корпорация ввела в эксплуатацию 5 корпусов в жилых комплексах, возводимых в Московском регионе, сообщает пресс-служба ФСК "Лидер". Общий сданный объем — 255 507 кв.м.

В компании напоминают, что в 2017 году компанией было введено в эксплуатацию 535 000 кв.м. жилья. Один из сданных домов - II корпус в ЖК "Поколение", расположенном в Москве.

Остальные объекты находятся в Подмосковье. Это I корпус в ЖК "Новогиреевский", 11 и 12 корпуса в UP-квартале "Сколковский". А также — I корпус в UP-квартале "Новое Тушино" вместе с подземным паркингом. С его сдачей завершилось строительство всего жилого комплекса, включая всю заявленную социальную инфраструктуру.

Как узнала "Правда.Ру", корпорация строит дома преимущественно на собственные средства, а также на средства участников долевого строительства. Компания придерживается этой стратегии уже 13 лет, с момента ее основания.

"Это позволяет корпорации быть устойчивой к рыночным колебаниям — наши покупатели всегда получают ключи в срок", — отмечает президент ФСК "Лидер" Владимир Воронин.

Напомним, что Финансово-строительная корпорация "Лидер" — многопрофильная девелоперская компания, входящая в число ведущих игроков рынка недвижимости. ФСК "Лидер" специализируется на реализации проектов в сфере жилой недвижимости: от комплексной застройки районов до строительства жилых домов по индивидуальным проектам. В 2016 году в структуру девелопера вошел ДСК-1. Общий объем недвижимости, сданной ФСК "Лидер" в 2017 году — 535 тыс. кв.м. С учетом показателей ДСК-1 объем ввода составил 971 тыс. кв.м.