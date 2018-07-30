Цена коттеджей на Рублевке доходит до 800 млн рублей

Покупатели элитных коттеджей предпочитают Новую Ригу и Рублевку. Цены доходят до 800 млн. рублей, сообщает компания Savills.

Как отмечают эксперты, в первой половине 2018 года самыми востребованными на рынке премиум-класса стали просторные загородные дома площадью свыше 500 кв.м — 29% лотов из числа всех реализованных объектов.

По словам директора департамента продаж загородной недвижимости Savills в России Нины Резниченко, как правило, это лоты с 4-5 спальными комнатами с чистовой отделкой от застройщика.

"Для всех без исключения покупателей важно наличие поблизости развитой инфраструктуры, для большинства — наличие водоема. Можно смело говорить о том, что время безрассудных эмоциональных покупок безвозвратно ушло", — отмечает Нина Резниченко.

Как узнала "Правда.Ру", наибольший выбор элитных коттеджей представлен на Новорижском и Рублево-Успенском шоссе — по 40% из числа всех премиальных коттеджей. На данных направлениях располагаются 15 коттеджных поселков, в которых выставлены на продажу самые дорогие дома из всего объема предложения первичного рынка.

Бюджеты загородных объектов начинаются от 45 млн руб. и доходят до 768 млн руб. (коттедж в "Жуковке XXI"), отмечают эксперты.

Как показывает статистика, более половины (54%) из числа всех сделок на премиальном рынке недвижимости запада Подмосковья приходится на дома, расположенные на удалении 10-20 км от МКАД). Самыми востребованными в период с января по июнь 2018 года были земельные участки размером 15-25 соток.

Как подчеркивают аналитики, согласно последним заключенным сделкам, наибольшим спросом пользуются дома, выполненные в современном архитектурном стиле с использованием натурального камня светлых тонов и клинкерного кирпича.