Покупатели элитных коттеджей предпочитают Новую Ригу и Рублевку. Цены доходят до 800 млн. рублей, сообщает компания Savills.
Как отмечают эксперты, в первой половине 2018 года самыми востребованными на рынке премиум-класса стали просторные загородные дома площадью свыше 500 кв.м — 29% лотов из числа всех реализованных объектов.
По словам директора департамента продаж загородной недвижимости Savills в России Нины Резниченко, как правило, это лоты с 4-5 спальными комнатами с чистовой отделкой от застройщика.
"Для всех без исключения покупателей важно наличие поблизости развитой инфраструктуры, для большинства — наличие водоема. Можно смело говорить о том, что время безрассудных эмоциональных покупок безвозвратно ушло", — отмечает Нина Резниченко.
Как узнала "Правда.Ру", наибольший выбор элитных коттеджей представлен на Новорижском и Рублево-Успенском шоссе — по 40% из числа всех премиальных коттеджей. На данных направлениях располагаются 15 коттеджных поселков, в которых выставлены на продажу самые дорогие дома из всего объема предложения первичного рынка.
Бюджеты загородных объектов начинаются от 45 млн руб. и доходят до 768 млн руб. (коттедж в "Жуковке XXI"), отмечают эксперты.
Как показывает статистика, более половины (54%) из числа всех сделок на премиальном рынке недвижимости запада Подмосковья приходится на дома, расположенные на удалении 10-20 км от МКАД). Самыми востребованными в период с января по июнь 2018 года были земельные участки размером 15-25 соток.
Как подчеркивают аналитики, согласно последним заключенным сделкам, наибольшим спросом пользуются дома, выполненные в современном архитектурном стиле с использованием натурального камня светлых тонов и клинкерного кирпича.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Россиянка Юлия Скрипаль, которая была отравлена в Великобритании вместе со своим отцом - экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, хочет вернуться на Родину.
Тысячи россиян вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.
Тысячи россиян вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.
После апрельско-майского всплеска интереса к ереванским событиям нынче практически полная информационная тишина за пределами Армении. Почему?