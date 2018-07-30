На рынке апартаментов столичного мегаполиса отмечен рост средней цены кв.м, отмечает компания "Метриум". Наибольшее изменение зафиксировано в массовом и элитном сегментах: на 10,9% (до 161 250 руб. за кв.м) и на 8,5% (до 724 515 руб. за кв.м) соответственно.
По данным экспертов, в бизнес-классе средний ценовой показатель вырос на 3,8% (до 247 030 руб. за кв.м). В то же время зафиксировано ценовое снижение в премиум-сегменте на 6,4% (до 423 390 руб. за "квадрат"). Аналитики это объясняют изменением структуры предложения.
Как сообщает "Метриум", по итогам первого полугодия 2018 года на первичном рынке апартаментов насчитывался 121 проект с общим объемом предложения порядка 10 000 лотов (площадью 760,6 тыс. кв.м).
Динамика средней цены на апартаменты в разрезе по сегментам, руб./кв. м
Источник: "Метриум"
Несмотря на активный выход новых проектов, за первое полугодие объем предложения сократился на 9,7%. Причинами стали вымывание предложения, снятие с реализации пула лотов в ряде комплексов и приостановка продаж в четырех объектах.
Проекты апартаментов, вышедшие на первичный рынок апартаментов в I полугодии 2018 г.
|
№
|
Название
|
Девелопер
|
Класс
|
Округ
|
Район
|
Старт продаж
|
1
|
"YE'S Ботанический сад"
|
Пионер
|
комфорт
|
СВАО
|
Свиблово
|
1 кв. 2018
|
2
|
Story
|
Stone Hedge
|
бизнес
|
ЮАО
|
Даниловский
|
1 кв. 2018
|
3
|
"Level Павелецкая"
|
Level Group
|
бизнес
|
ЮАО
|
Даниловский
|
1 кв. 2018
|
4
|
"Любовь и голуби"
|
СМУ-6 Инвестиции
|
комфорт
|
САО
|
Западное Дегунино
|
1 кв. 2018
|
5
|
Maison Rouge
|
MR Group
|
премиум
|
ЦАО
|
Тверской
|
1 кв. 2018
|
6
|
Edison House
|
Приоритет
|
премиум
|
ЦАО
|
Пресненский
|
1 кв. 2018
|
7
|
"Нахимов"
|
ФЛЭТ и Ко
|
комфорт
|
ЮЗАО
|
Черёмушки
|
1 кв. 2018
|
8
|
"Большая Дмитровка IX"
|
Ингеоцентр
|
элит
|
ЦАО
|
Тверской
|
1 кв. 2018
|
9
|
"Царев Сад"
|
Сбербанк Капитал
|
элит
|
ЦАО
|
Якиманка
|
1 кв. 2018
|
10
|
Co_Loft
|
Coldy
|
бизнес
|
ЮАО
|
Даниловский
|
2 кв. 2018
|
11
|
Narva Loft
|
Марма
|
бизнес
|
САО
|
Войковский
|
2 кв. 2018
|
12
|
"Сомелье"
|
Реал-авто
|
премиум
|
ЦАО
|
Замоскворечье
|
2 кв. 2018
|
13
|
"YE'S Технопарк"
|
Пионер
|
комфорт
|
ЮАО
|
Даниловский
|
2 кв. 2018
|
14
|
Hill 8
|
City-XXI век
|
премиум
|
СВАО
|
Останкинский
|
2 кв. 2018
|
15
|
Play
|
Stone Hedge
|
премиум
|
ЮАО
|
Даниловский
|
2 кв. 2018
|
16
|
Tatlin Apartments
|
VESTA Development
|
бизнес
|
ЦАО
|
Басманный
|
2 кв. 2018
Источник: "Метриум"
Как узнала "Правда.Ру", структура предложения по округам по числу апартаментов во многом изменилась. Лидирующую позицию занял ЦАО (28,9%), прибавив 7,0 п.п. относительно конца 2017 г. На второе место вышел СВАО (20,5%; +4,4 п.п.). Северный округ опустился с первого на третье место (18,5%; -11,4 п.п.). Наименьший объем предложения традиционно сосредоточен в ВАО (0,2%, -1,1 п.п.), ЮВАО (0,4%, -0,1 п.п.), а также в СЗАО (3,8%, +0,4 п.п.).
|
Структура предложения апартаментов по округам г. Москвы (проекты)
|
Структура предложения апартаментовпо округам г. Москвы (апартаменты)
|
|
|
Источник: "Метриум"
|
Источник: "Метриум"
Основной объем предложения представлен в апарт-комплексах бизнес-класса (42,5%). За полгода его доля существенно снизилась — на 12,3 п.п. На массовый сегмент приходится 30,9% (+5,6 п. п.). Премиум- и элитный классы заняли 17,9% (+6,9 п. п.) и 8,7% (-0,2 п. п.) соответственно, говорится в исследовании компании "Метриум".
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