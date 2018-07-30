Столичные апартаменты опять подорожали

На рынке апартаментов столичного мегаполиса отмечен рост средней цены кв.м, отмечает компания "Метриум". Наибольшее изменение зафиксировано в массовом и элитном сегментах: на 10,9% (до 161 250 руб. за кв.м) и на 8,5% (до 724 515 руб. за кв.м) соответственно.

По данным экспертов, в бизнес-классе средний ценовой показатель вырос на 3,8% (до 247 030 руб. за кв.м). В то же время зафиксировано ценовое снижение в премиум-сегменте на 6,4% (до 423 390 руб. за "квадрат"). Аналитики это объясняют изменением структуры предложения.

Как сообщает "Метриум", по итогам первого полугодия 2018 года на первичном рынке апартаментов насчитывался 121 проект с общим объемом предложения порядка 10 000 лотов (площадью 760,6 тыс. кв.м).

Динамика средней цены на апартаменты в разрезе по сегментам, руб./кв. м

Источник: "Метриум"

Несмотря на активный выход новых проектов, за первое полугодие объем предложения сократился на 9,7%. Причинами стали вымывание предложения, снятие с реализации пула лотов в ряде комплексов и приостановка продаж в четырех объектах.

Проекты апартаментов, вышедшие на первичный рынок апартаментов в I полугодии 2018 г.

№ Название Девелопер Класс Округ Район Старт продаж 1 "YE'S Ботанический сад" Пионер комфорт СВАО Свиблово 1 кв. 2018 2 Story Stone Hedge бизнес ЮАО Даниловский 1 кв. 2018 3 "Level Павелецкая" Level Group бизнес ЮАО Даниловский 1 кв. 2018 4 "Любовь и голуби" СМУ-6 Инвестиции комфорт САО Западное Дегунино 1 кв. 2018 5 Maison Rouge MR Group премиум ЦАО Тверской 1 кв. 2018 6 Edison House Приоритет премиум ЦАО Пресненский 1 кв. 2018 7 "Нахимов" ФЛЭТ и Ко комфорт ЮЗАО Черёмушки 1 кв. 2018 8 "Большая Дмитровка IX" Ингеоцентр элит ЦАО Тверской 1 кв. 2018 9 "Царев Сад" Сбербанк Капитал элит ЦАО Якиманка 1 кв. 2018 10 Co_Loft Coldy бизнес ЮАО Даниловский 2 кв. 2018 11 Narva Loft Марма бизнес САО Войковский 2 кв. 2018 12 "Сомелье" Реал-авто премиум ЦАО Замоскворечье 2 кв. 2018 13 "YE'S Технопарк" Пионер комфорт ЮАО Даниловский 2 кв. 2018 14 Hill 8 City-XXI век премиум СВАО Останкинский 2 кв. 2018 15 Play Stone Hedge премиум ЮАО Даниловский 2 кв. 2018 16 Tatlin Apartments VESTA Development бизнес ЦАО Басманный 2 кв. 2018

Источник: "Метриум"

Как узнала "Правда.Ру", структура предложения по округам по числу апартаментов во многом изменилась. Лидирующую позицию занял ЦАО (28,9%), прибавив 7,0 п.п. относительно конца 2017 г. На второе место вышел СВАО (20,5%; +4,4 п.п.). Северный округ опустился с первого на третье место (18,5%; -11,4 п.п.). Наименьший объем предложения традиционно сосредоточен в ВАО (0,2%, -1,1 п.п.), ЮВАО (0,4%, -0,1 п.п.), а также в СЗАО (3,8%, +0,4 п.п.).

Структура предложения апартаментов по округам г. Москвы (проекты) Структура предложения апартаментовпо округам г. Москвы (апартаменты) Источник: "Метриум" Источник: "Метриум"

Основной объем предложения представлен в апарт-комплексах бизнес-класса (42,5%). За полгода его доля существенно снизилась — на 12,3 п.п. На массовый сегмент приходится 30,9% (+5,6 п. п.). Премиум- и элитный классы заняли 17,9% (+6,9 п. п.) и 8,7% (-0,2 п. п.) соответственно, говорится в исследовании компании "Метриум".