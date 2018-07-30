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Источник Правда.Ру

Столичные апартаменты опять подорожали

Экономика » Недвижимость

На рынке апартаментов столичного мегаполиса отмечен рост средней цены кв.м, отмечает компания "Метриум". Наибольшее изменение зафиксировано в массовом и элитном сегментах: на 10,9% (до 161 250 руб. за кв.м) и на 8,5% (до 724 515 руб. за кв.м) соответственно.

По данным экспертов, в бизнес-классе средний ценовой показатель вырос на 3,8% (до 247 030 руб. за кв.м). В то же время зафиксировано ценовое снижение в премиум-сегменте на 6,4% (до 423 390 руб. за "квадрат"). Аналитики это объясняют изменением структуры предложения.

Как сообщает "Метриум", по итогам первого полугодия 2018 года на первичном рынке апартаментов насчитывался 121 проект с общим объемом предложения порядка 10 000 лотов (площадью 760,6 тыс. кв.м).

Динамика средней цены на апартаменты в разрезе по сегментам, руб./кв. м

Источник: "Метриум"

Несмотря на активный выход новых проектов, за первое полугодие объем предложения сократился на 9,7%. Причинами стали вымывание предложения, снятие с реализации пула лотов в ряде комплексов и приостановка продаж в четырех объектах.

Проекты апартаментов, вышедшие на первичный рынок апартаментов в I полугодии 2018 г.

Название

Девелопер

Класс

Округ

Район

Старт продаж

1

"YE'S Ботанический сад"

Пионер

комфорт

СВАО

Свиблово

1 кв. 2018

2

Story

Stone Hedge

бизнес

ЮАО

Даниловский

1 кв. 2018

3

"Level Павелецкая"

Level Group

бизнес

ЮАО

Даниловский

1 кв. 2018

4

"Любовь и голуби"

СМУ-6 Инвестиции

комфорт

САО

Западное Дегунино

1 кв. 2018

5

Maison Rouge

MR Group

премиум

ЦАО

Тверской

1 кв. 2018

6

Edison House

Приоритет

премиум

ЦАО

Пресненский

1 кв. 2018

7

"Нахимов"

ФЛЭТ и Ко

комфорт

ЮЗАО

Черёмушки

1 кв. 2018

8

"Большая Дмитровка IX"

Ингеоцентр

элит

ЦАО

Тверской

1 кв. 2018

9

"Царев Сад"

Сбербанк Капитал

элит

ЦАО

Якиманка

1 кв. 2018

10

Co_Loft

Coldy

бизнес

ЮАО

Даниловский

2 кв. 2018

11

Narva Loft

Марма

бизнес

САО

Войковский

2 кв. 2018

12

"Сомелье"

Реал-авто

премиум

ЦАО

Замоскворечье

2 кв. 2018

13

"YE'S Технопарк"

Пионер

комфорт

ЮАО

Даниловский

2 кв. 2018

14

Hill 8

City-XXI век

премиум

СВАО

Останкинский

2 кв. 2018

15

Play

Stone Hedge

премиум

ЮАО

Даниловский

2 кв. 2018

16

Tatlin Apartments

VESTA Development

бизнес

ЦАО

Басманный

2 кв. 2018

Источник: "Метриум"

Как узнала "Правда.Ру", структура предложения по округам по числу апартаментов во многом изменилась. Лидирующую позицию занял ЦАО (28,9%), прибавив 7,0 п.п. относительно конца 2017 г. На второе место вышел СВАО (20,5%; +4,4 п.п.). Северный округ опустился с первого на третье место (18,5%; -11,4 п.п.). Наименьший объем предложения традиционно сосредоточен в ВАО (0,2%, -1,1 п.п.), ЮВАО (0,4%, -0,1 п.п.), а также в СЗАО (3,8%, +0,4 п.п.).

Структура предложения апартаментов по округам г. Москвы (проекты)

Структура предложения апартаментовпо округам г. Москвы (апартаменты)

Источник: "Метриум"

Источник: "Метриум"

Основной объем предложения представлен в апарт-комплексах бизнес-класса (42,5%). За полгода его доля существенно снизилась — на 12,3 п.п. На массовый сегмент приходится 30,9% (+5,6 п. п.). Премиум- и элитный классы заняли 17,9% (+6,9 п. п.) и 8,7% (-0,2 п. п.) соответственно, говорится в исследовании компании "Метриум".

 

 

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Темы апартаменты строительство квартира в Москве рынок недвижимости
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