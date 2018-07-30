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Застройщику "Невского" разрешили открыть продажи

Экономика » Недвижимость

Застройщик жилого комплекса "Невский", расположенного на улице Адмирала Макарова (САО), получил право открыть продажи по договорам долевого участия (ДДУ), говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

По словам главы ведомства Константина Тимофеева, заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве №214-ФЗ (ЗОС) выдано ООО "АДМ" (входит в концерн "КРОСТ"), которое возводит данный жилой комплекс.

Председатель Комитета пояснил, что теперь компания может приступить к продаже квартир в 5 и 6 корпусах жилого комплекса.

Как узнала "Правда.Ру", в состав ЖК "Невский" войдут несколько жилых корпусов, апартаменты, детский сад, подземный паркинг.

Пресс-служба Москомстройинвеста сообщает, в рамках закона о долевом строительстве ООО "АДМ" обязан вносить в компенсационный фонд платеж в размере 1,2% от цены каждого ДДУ в качестве гарантий исполнения обязательств перед дольщиками.

Как напомнили в ведомстве, согласно закону о долевом строительстве с 1 января 2017 года застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС, поскольку без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый договор долевого участия (ДДУ).

Заключения о соответствии застройщика (ЗОС) В Москве оказывает Москомстройинвест, отмечается в сообщении. С начала 2018 года в Комитет поступило 302 заявления на получение ЗОС, по 165 из них выдано положительное заключение.

Ранее "Правда.Ру" писала, что сегодня в столице действуют около 120 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) на сумму порядка 1,1 трлн рублей.

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Темы жилье недвижимость строительство квартира в Москве договор долевого участия
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