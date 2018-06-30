Судьба "Горбушкина двора" решится до конца этого года, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Инвестор, собственник этого торгового комплекса обратился к нам с просьбой изменить профиль этой площадки, возможно, застроить его. Сейчас прорабатывается градостроительная документация, до конца года мы ее подготовим", — отметил глава столичного стройкомплекса.
По словам М. Хуснуллина , одним из возможных вариантов использования территории "Горбушкина двора" может стать жилая застройка. "В случае, если будет принято решение строить здесь жилье, мы предусмотрим участок на 20-30 тыс. кв. метров для нужд программы реновации", — подчеркнул заммэра.
Ранее сообщалось, что собственник торгового комплекса "Горбушкин двор" разрабатывает концепцию дальнейшего использования и реорганизации этой территории.
"Горбушкин двор" был крайне популярным торговым центром в начале и середине 2000-х, но из-за узкой специализации комплекса и высокой конкуренции на рынке торговой недвижимости его формат стал уже не столь эффективным.
Напомним, что на месте торгового центра планировали строить жилые дома и офисы площадью 300 000 кв.м. Снос должен был начаться в 2019 году.
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