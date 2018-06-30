Дома по реновации строят на территории Черкизовского рынка

На территории бывшего Черкизовского рынка началось строительство жилья для переселенцев по программе реновации, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам заммэра, на территории бывшего Черкизовского рынка началось возведение 100-150 тыс. кв. метров жилья для переселенцев по программе реновации.

По его словам, параллельно разрабатывается градостроительная документация на другие участки, расположенные на площадке бывшего рынка. М. Хуснуллин пояснил, что строительство жилья ведется "Группой компаний ПИК".

"Инвестор ведет строительство жилья на своей площадке на месте бывшего рынка, также его силами возводится жилье для программы реновации", — отметил глава столичного стройкомплекса.

Напомним, что программа реновации утверждена столичными властями в августе 2017 года. В списке под снос значится 5171 дом (общая площадь жилья — около 16 млн кв.м). Программа предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир, в которых проживают до 1 млн человек.

Ранее сообщалось, что первые двадцать восемь домов, специально спроектированных для программы реновации жилья в Москве построят в 2019 году. Для реализации программы реновации уже подобраны 242 стартовые площадки.