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Источник Правда.Ру

Новый участок Большого кольца метро откроют в 2021 году

Экономика » Недвижимость

Северо-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с шестью станциями планируется открыть в 2021 году, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам заммэра, сейчас идет активно строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро. Здесь расположено шесть станций: "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная". Запустить этот участок планируется в 2021 году.

По словам главы столичного стройкомплекса, некоторые станции на этом участке являются глубокими. "К сожалению, мы из-за сложных геологических условий не смогли полностью уйти от строительства глубоких станций, в частности, на этом участке станция "Стромынка" строится на глубине 34 метра, а "Шереметьевская" — на глубине 74 метра", — отметил М. Хуснуллин.

Он подчеркнул, что работы на этом участке ведутся круглосуточно. "Хочу напомнить, что на сегодняшний день развернуты работы на протяжении всей Большой кольцевой линии метро. Где-то станции почти готовы, как, например, "Нижняя Масловка", где-то завершается проходка тоннелей, на каких-то участках еще ведется проектирование", — добавил заммэра.

Сообщается, что строительство кольца протяженностью около 70 км с 31 станцией планируется полностью завершить к концу 2022 года.

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Темы линия метро недвижимость строительство московское метро Большая кольцевая линия
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