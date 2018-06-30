Четыре станции Кожуховской линии метро планируется открыть для пассажиров до конца этого года, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политике и строительства Марат Хуснуллин.
"Работы по строительству Кожуховской линии метро ведутся ударными темпами. Уже в начале осени мы планируем провести технический запуск участка этой линии от станции "Некрасовка" до станции "Косино", — сказал М. Хуснуллин.
Заммэра отметил, что этот участок "розовой" линии метро с четырьмя станциями планируется открыть для пассажиров до конца этого года. "Еще один участок — от станции "Нижегородская улица" до станции "Окская" — с четырьмя станциями планируется запустить в следующем году. Таким образом, полностью новая радиальная линия заработает в 2019 году", — сказал М. Хуснуллин.
Глава стройкомплекса Москвы подчеркнул, что в настоящее время активно ведутся работы по благоустройству территории около строящихся станций.
"Поставлена задача активизировать работу по благоустройству территории около станций, эту работу необходимо завершить до осени, в теплое время. Впоследствии работы продолжатся уже только под землей", — добавил заместитель градоначальника.
Напомним, что Кожуховская линия метро пройдет от микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский. В составе "розовой" линии будет открыто всего восемь станций — "Нижегородская улица", "Стахановская", "Юго-Восточная", "Окская", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".
Ранее сообщалось, что на станциях "Некрасовка" и "Лухмановская" выполнена архитектурная отделка платформы, установлено освещение и смонтированы эскалаторы.
На станциях "Косино" и "Улица Дмитриевского" ведется отделка стен и потолков платформ, а также вестибюлей станций. Идет монтаж инженерных систем, выполняется установка лифтов для маломобильных людей.
а уча
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