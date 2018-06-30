Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Четыре станции "розовой" линии метро откроют до конца года

Экономика » Недвижимость

Четыре станции Кожуховской линии метро планируется открыть для пассажиров до конца этого года, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политике и строительства Марат Хуснуллин.

"Работы по строительству Кожуховской линии метро ведутся ударными темпами. Уже в начале осени мы планируем провести технический запуск участка этой линии от станции "Некрасовка" до станции "Косино", — сказал М. Хуснуллин.

Заммэра отметил, что этот участок "розовой" линии метро с четырьмя станциями планируется открыть для пассажиров до конца этого года. "Еще один участок — от станции "Нижегородская улица" до станции "Окская" — с четырьмя станциями планируется запустить в следующем году. Таким образом, полностью новая радиальная линия заработает в 2019 году", — сказал М. Хуснуллин.

Глава стройкомплекса Москвы подчеркнул, что в настоящее время активно ведутся работы по благоустройству территории около строящихся станций.

"Поставлена задача активизировать работу по благоустройству территории около станций, эту работу необходимо завершить до осени, в теплое время. Впоследствии работы продолжатся уже только под землей", — добавил заместитель градоначальника.

Напомним, что Кожуховская линия метро пройдет от микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский.  В составе "розовой" линии будет открыто всего восемь станций — "Нижегородская улица", "Стахановская", "Юго-Восточная", "Окская", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

Ранее сообщалось, что на станциях "Некрасовка" и "Лухмановская" выполнена архитектурная отделка платформы, установлено освещение и смонтированы эскалаторы. 

На станциях "Косино" и "Улица Дмитриевского" ведется отделка стен и потолков платформ, а также вестибюлей станций. Идет монтаж инженерных систем, выполняется установка лифтов для маломобильных людей.

 

 

а уча

Стать олимпийским чемпионом 23 раза? Легко! Стать олимпийским чемпионом 23 раза? Легко!

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Москва линия метро недвижимость станции метро строительство
Обсудить
Актуальная аналитика
Мир
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру
Формула небес
Стать олимпийским чемпионом 23 раза? Легко!
Криптобиржи
BINEX.TRADE приглашает в команду
Читательский топ
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста
Ученые официально предупредили о конце света
Лидер КНР жестко осадил главу Пентагона
Глупость маленькой, но гордой Дании наказуема
Новости Все >
Украина "позарилась" на российские земли
В сборной России определили худшего и лучшего футболистов
За солнце тоже будем платить? В счетах жителей Пермского края появилась строчка с дождевой водой
Дональд Трамп может признать Крым частью России
В Латвии обнаружили "зарубежную угрозу" в своем же празднике
Россия разрешила Алжиру наводить оружие по ГЛОНАССу
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
США и НАТО заберут Калининград за Крым

Военные США и НАТО намерены компенсировать потерю Крыма на балтийском направлении, в первую очередь за счет Калининграда.

США и НАТО заберут Калининград за Крым
Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста
Симферополь
Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста
Наука и техника
Ученые официально предупредили о конце света
Мир
Лидер КНР жестко осадил главу Пентагона
Мир
США и НАТО заберут Калининград за Крым

Военные США и НАТО намерены компенсировать потерю Крыма на балтийском направлении, в первую очередь за счет Калининграда.

США и НАТО заберут Калининград за Крым
На Украине нашли свои земли на российском Дальнем Востоке
Украина
На Украине нашли свои земли на российском Дальнем Востоке
США и Канада
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
Симферополь
Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста
Европа
"Я свободен!": Франция отпустила Сулеймана Керимова, сняв с него все обвинения

Франция сняла с российского сенатора и предпринимателя Сулеймана Керимова все обвинения, в ближайшее время ему вернут паспорт и залог, сообщают СМИ.

"Я свободен!": Франция отпустила Сулеймана Керимова, сняв с него все обвинения
Кадыров предложил жестокий способ борьбы с коррупцией
Политика
Кадыров предложил жестокий способ борьбы с коррупцией
Мир
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Другие
"Падишах приказал пахать!": туркменам запретили выезд из страны
Соломон Соловьев Стать олимпийским чемпионом 23 раза? Легко! Соломон Соловьев Игорь Буккер Доказано: стресс делает нас старше Игорь Буккер Любовь Степушова Муэдзины запоют над Германией, Францией и Испанией Любовь Степушова
Комментарии
Неразгаданные тайны российских РЛС беспокоят США
Восемь самых популярных лженаук
Олигархи выдвигают Тимошенко править страной
Евросоюз решил продлить санкции против Москвы
Олигархи выдвигают Тимошенко править страной
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
За солнце тоже будем платить? В счетах жителей Пермского края появилась строчка с дождевой водой
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Олигархи выдвигают Тимошенко править страной
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
На Украине нашли свои земли на российском Дальнем Востоке
Восемь самых популярных лженаук
Неразгаданные тайны российских РЛС беспокоят США
Олигархи выдвигают Тимошенко править страной
США и НАТО заберут Калининград за Крым
На Украине нашли свои земли на российском Дальнем Востоке
Германия ответила Украине на претензии по "Северному потоку-2"
Назван точный срок снижения беспошлинного ввоза из зарубежных интернет-магазинов
На Украине нашли свои земли на российском Дальнем Востоке
Мир
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру

В свете событий, произошедших с Томми Робинсоном, журналисты стали обращаться к заявлению довольно смелого политика Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии.

Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру
ОЗХО может стать судом Линча
Мир
ОЗХО может стать судом Линча
Как США сами себя изолировали
Мир
Как США сами себя изолировали
Олигархи выдвигают Тимошенко править страной
Украина
Олигархи выдвигают Тимошенко править страной
Почему Ротшильды финансируют войны?
Европа
Почему Ротшильды финансируют войны?
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Мир
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Евроколонии США недовольны новыми поборами
Мир
Евроколонии США недовольны новыми поборами
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
Бывший СССР
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
США и Канада
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
Россия не вернется - нам там делать нечего
Мир
Россия не вернется - нам там делать нечего
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался