Представители 44 субъектов страны стали победителями Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает Минстрой России.
Как сообщает пресс-служба Минстроя, 60 победителей определены в категории "Малые города" и 20 — в категории "Исторические поселения". Победители конкурса получат субсидии из федерального бюджета от 30 до 100 млн рублей.
Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений проведен во исполнение решений Форума малых городов и исторических поселений в г. Коломне Московской области в январе этого года по решению Президента России Владимира Путина. Финал конкурса прошел 29 мая в Правительстве Московской области. Из почти 450 заявок конкурсной комиссией было отобрано 198 работ. 80 из них стали победителями, получили заслуженные награды и субсидии на реализацию проектов.
Как отметил глава Минстроя России Владимир Якушев, это первый конкурс, который напрямую позволяет запустить важные процессы преобразования и развития малых городов и исторических поселений, сохраняя их аутентичность. Именно эти города и есть сама Россия, ее лицо и дух, подчеркнул Владимир Якушев.
Сообщается, что первые проекты победителей должны быть реализованы уже в этом году. На 2018 год предусмотрено финансовое вознаграждение городам-победителям от 30 до 100 млн рублей в зависимости от численности населения.
По словам замглавы Минстроя Андрея Чибиса, в рамках работы над проектами сложились творческие, высокопрофессиональные команды из руководителей муниципалитетов, архитекторов и инициативных талантливых граждан.
Напомним, что ежегодно с 2018 по 2021 год на поддержку лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях страны из федерального бюджета планируется выделять не менее 5 млрд рублей.
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