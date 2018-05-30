Средняя сумма покупки по ипотеке выросла в 1,5 раза

Средняя сумма покупки квартир по ипотеке в массовом сегменте в Москве за последний год увеличилась в 1,5 раза. Одновременно с этим вырос и средний размер кредита, сообщает компания "МИЭЛЬ-Новостройки".

По итогам апреля 2018 года средний бюджет покупки квартиры в массовом сегменте составил 6,7 млн рублей. Относительно апреля 2017 года отмечен рост в 1,6 раза (с 4,1 млн рублей).

По данным "МИЭЛЬ-Новостройки", с увеличением бюджета покупки одновременно вырос и средний размер кредита. Так, если в апреле 2017 года он был равен 2,6 млн рублей, то в апреле 2018 года он составил уже 3,9 млн рублей.

По словам генерального директора компании "МИЭЛЬ-Новостройки" Натальи Шаталиной, рост бюджета произошел за счет изменения структуры покупок. В апреле этого года покупатели чаще приобретали квартиры именно комфорт-класса. Так, в границах "старой" Москвы в жилых комплексах комфорт-класса по итогам апреля этого года квадратный метр стоит примерно в 1,4 раза дороже, чем в комплексах экономкласса. В Новой Москве аналогичная динамика (разница в 1,2 раза).

Увеличение доли покупок квартир более дорогого сегмента привело к росту среднего бюджета покупки, а так как доходы населения не растут, то и к росту среднего размера кредита, подчеркнула Наталья Шаталина.

В целом же можно отметить, что доля ипотечных сделок неуклонно растет. Если в апреле прошлого года, по данным компании "МИЭЛЬ-Новостройки", доля таких покупок в общей структуре составляла 54%, то в апреле 2018 года достигла 73%.

"Сегодня, когда предложение новостроек разнообразно, и ставка по кредиту находится на достаточно низком уровне (в среднем на первичном рынке она составляет 9,5%), покупатели стараются не упустить момент и обзавестись собственным жильем или улучшить жилищные условия. Как итог, мы наблюдаем рост ипотечных сделок", — подводит итог Наталья Шаталина.