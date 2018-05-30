Подмосковье лидирует среди регионов по вводу жилья

На топ-10 регионов-лидеров по вводу жилья пришлось 60% объёма сданных новостроек. Рейтинг возглавили Московская область (1 163 тыс. кв.м.), Ленинградская область (832 тыс. кв.м.) и Санкт-Петербург (686 тыс. кв.м.).

Аналитики компании ЦИАН проанализировали продажи новостроек по всем регионам РФ в первые месяцы 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным ЦИАН, за 3 месяца 2018 года в субъектах РФ было введено 7,4 млн. кв.м. жилья, что на 13% ниже, чем за аналогичный период 2017 года. В 77 регионах зафиксировано снижение объёмов ввода новостроек. Только в Московской области, Краснодарском крае и Челябинской области наблюдается положительная динамика — +6, +18 и +5% соответственно.

По мнению аналитиков, подобное распределение числа регионов по динамике ввода жилья связано с тем, что сейчас на завершающие стадии строительства выходят относительно немногочисленные новостройки, стартовавшие в наиболее острую фазу кризиса зимой 2014-2015 гг.

В разрезе федеральных округов снижение объёма продаж зафиксировано только в Сибирском ФО (-12%). Наиболее существенный рост наблюдается в Южном ФО — на 23%, где более, чем на 70% выросло количество сделок в Республике Адыгея и Ростовской области, отмечают эксперты.

В 2,5 раза данный показатель увеличился в Республике Крым и Севастополе. Рост привлекательности данной локации подогрела новость о досрочном открытии Крымского моста (16 мая 2018 года мост открыли для проезда общественного транспорта и легковых автомобилей), который существенно улучшил транспортную доступность полуострова, сообщает ЦИАН.