Доля "трешек" в новостройках Москвы увеличилась

Впервые с 2014 года доля трехкомнатных квартир в общем объеме предложения столичных новостроек комфорт-класса составила 21%, сообщает компания "Метриум".

По итогам апреля в продаже было представлено 3,5 тыс. трехкомнатных квартир, которые нарастили свою долю за счет сокращения предложения однокомнатных объектов, отмечают эксперты.

По данным "Метриум", в апреле 2018 года на московском рынке новостроек эконом- и комфорт-класса в продаже было представлено 16,7 тыс. квартир. По большей части этот объем предложения был сформирован двухкомнатными (6,9 тыс. единиц) и однокомнатными (5,4 тыс.) квартирами. По распространенности за ними следуют трехкомнатные лоты (3,5 тыс.). Затем с большим отрывом следуют студии (700 единиц) и многокомнатные квартиры (300 единиц).

Соответственно, наибольшая доля предложения приходится на "двушки" (41%) и "однушки" (32%). "Трёшки" получают "бронзу": их удельный вес достигает 21%. Студии и многокомнатные квартиры образуют 4% и 2% предложения.

Как отмечают аналитики, ситуация начала меняться со стабилизацией экономической обстановки и ростом ипотечного спроса во второй половине 2016 года. В апреле 2017 года доля трехкомнатных квартир достигла 16%, а в апреле 2018 — 21%. При этом удельный вес других типологий за этот период не менялся за исключением однокомнатных квартир.

По словам генерального директора компании "Метриум" Натальи Кругловой, в последнее время покупатели все чаще интересуются большими квартирами — это также связано с повышением доступности ипотеки. Поскольку люди могут увеличить размер займа, они ориентируются и на более просторные объекты. Именно поэтому застройщики стараются выводить в продажу больше трехкомнатных квартир, чтобы поймать "волну" ипотечного спроса, подчеркнула Наталья Круглова.