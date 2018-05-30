Работы по реконструкции стадиона "Динамо" планируется завершить до конца этого года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в среду.
"По планам инвестора все работы на стадионе "Динамо" будут завершены до конца года. В столице откроется еще один спортивный объект мирового уровня", — отметил М. Хуснуллин.
Ранее стадион предполагалось сдать к лету, а первый матч на новой арене должен был состояться между сборными России и Турции 5 июня. "Однако, возник ряд сложностей и сроки немного сдвинулись", — подчеркнул заммэра.
Напомним, в феврале этого года был завершен монтаж копий исторических барельефов скульптора Сергея Меркурова на фасадах реконструируемого стадиона "Динамо". Под крышей обновленного стадиона "Динамо" разместятся открытая футбольная арена и малая многофункциональная — для проведения соревнований по хоккею, баскетболу и другим видам спорта.
Общая вместимость футбольного стадиона составит 26 тыс. зрительских мест. Под стадионом предусмотрен паркинг более чем на 700 машиномест, торговый центр, а также помещения для музея "Динамо" и технических служб.
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