Стадион "Динамо" в Москве откроется в этом году

Работы по реконструкции стадиона "Динамо" планируется завершить до конца этого года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в среду.

"По планам инвестора все работы на стадионе "Динамо" будут завершены до конца года. В столице откроется еще один спортивный объект мирового уровня", — отметил М. Хуснуллин.

Ранее стадион предполагалось сдать к лету, а первый матч на новой арене должен был состояться между сборными России и Турции 5 июня. "Однако, возник ряд сложностей и сроки немного сдвинулись", — подчеркнул заммэра.

Напомним, в феврале этого года был завершен монтаж копий исторических барельефов скульптора Сергея Меркурова на фасадах реконструируемого стадиона "Динамо". Под крышей обновленного стадиона "Динамо" разместятся открытая футбольная арена и малая многофункциональная — для проведения соревнований по хоккею, баскетболу и другим видам спорта.

Общая вместимость футбольного стадиона составит 26 тыс. зрительских мест. Под стадионом предусмотрен паркинг более чем на 700 машиномест, торговый центр, а также помещения для музея "Динамо" и технических служб.