Судьбу долгостроя на Павелецкой решат в ближайшие месяцы

Юридические решения по известному долгострою на Павелецкой площади могут быть приняты в ближайшие месяцы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в среду.

"Это сложный проект, который сейчас находится в судах, в том числе и международных. По информации от собственника в ближайшие время месяц-два будет оформлены юридические моменты, после чего можно будет приступать к строительству", — сказал глава стройкомплекса Москвы М. Хуснуллин.

По его словам, пока нет информации, кто именно будет достраивать объект.

В конце декабря 2017 года Архитектурный совет Москвы одобрил проект строительства подземного многофункционального торгового комплекса с вестибюлем станции метро на площади перед Павелецким вокзалом. Общая площадь объекта составит около 73 тыс. кв.м. В комплексе запроектирована подземная автостоянка на 500 машиномест площадью 21,9 тыс. кв.м.

Напомним, что площадка на Павелецкой находится в состоянии долгостроя с 2009 года. Ранее эксперты оценивали стоимость достройки объекта в 12-15 млрд руб.