Первая очередь ЖК "Царицыно" может быть достроена через год-полтора, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в среду.
"Мы ведем оценку площадки этого долгостроя. Параллельно оформляем документы на достройку комплекса в Минстрое. Думаю, оформление займет месяц-два, после чего начнется строительство", — сказал М. Хуснуллин.
По его словам, 1-ю очередь планируется достроить через год-полтора, 2-ю — через два-три года. "На строительство третьей очереди, по которой нет обманутых дольщиков займет порядка пяти лет", — отметил М. Хуснуллин.
Он напомнил, что уже определен городской застройщик — компания "Мосотделстрой №1", на которую будут возложены функции достройки объекта.
Напомним, что строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году с привлечением средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО "МКХ" обязался сдать объект в 2012 году. За время реализации проекта застройщик заключил свыше 4 тыс. ДДУ, обязательства по которым не были исполнены, так как строительство жилкомплекса было приостановлено. Власти г. Москвы взяли на себя обязательства по достройке объекта.
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