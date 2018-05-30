Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Первые дома долгостроя "Царицыно" сдадут в 2019 году

Экономика » Недвижимость

Первая очередь ЖК "Царицыно" может быть достроена через год-полтора, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в среду.

"Мы ведем оценку площадки этого долгостроя. Параллельно оформляем документы на достройку комплекса в Минстрое. Думаю, оформление займет месяц-два, после чего начнется строительство", — сказал М. Хуснуллин.

По его словам, 1-ю очередь планируется достроить через год-полтора, 2-ю — через два-три года. "На строительство третьей очереди, по которой нет обманутых дольщиков займет порядка пяти лет", — отметил М. Хуснуллин.

Он напомнил, что уже определен городской застройщик — компания "Мосотделстрой №1", на которую будут возложены функции достройки объекта.

Напомним, что строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году с привлечением средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО "МКХ" обязался сдать объект в 2012 году. За время реализации проекта застройщик заключил свыше 4 тыс. ДДУ, обязательства по которым не были исполнены, так как строительство жилкомплекса было приостановлено. Власти г. Москвы взяли на себя обязательства по достройке объекта. 

В блокчейне EOS обнаружена серьёзная проблема безопасности В блокчейне EOS обнаружена серьёзная проблема безопасности
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы Москва Царицыно долгострой недвижимость стройкомплекс строительство
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 30.05 неотразимы
Аналитика
В блокчейне EOS обнаружена серьёзная проблема безопасности
Бизнес
Если бензин дорожает - это хорошо для дорог
Читательский топ
СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Почему американцы бегут из Калифорнии
MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было
Новости Все >
ЦРУ прогнозирует появление в КНДР ядерных бургеров
"Вызывайте Поклонскую!": уральцы восстали против Николая II
"Как холоп": чемпион Украины умер на заработках в Польше
Перестанут ли принимать сберкнижки у россиян 1 июня
Владелец зоомагазина устал торговать и бросил животных умирать
Роскосмос и Маск замерли: Virgin Galactic запустила свой корабль
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину

Китайские эксперты заявили о том, что пока страна не имеет на вооружении межконтинентальных стратегических бомбардировщиков, поэтому вопрос оснащения остается открытым.

СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
Почему американцы бегут из Калифорнии
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка

Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.

Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Политика
MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было
Мир
Убивших россиян сирийских боевиков тренировали США
Экономика
Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа

Руководство En+ Group обратилось к правительству России с просьбой предоставить  льготы на энергорынке. 

Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа
Китай официально обвинил США во вторжении
Мир
Китай официально обвинил США во вторжении
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 30.05 неотразимы Соломон Соловьев Станислав Варыханов Вся правда о "фейках" Станислав Варыханов Дарья Касьянова То, что вы не знаете об окрошке Дарья Касьянова
Комментарии
"Вызывайте Поклонскую!": уральцы восстали против Николая II
Почему американцы бегут из Калифорнии
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Остров Крым: у Украины есть новый план
Реновация в Москве затронет еще 30 домов в этом году
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
"Мадам с косой" для Порошенко придет из Геническа
Ученые создали препарат, делающий химиотерапию безболезненной
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
Юрий Куклачев: Кошка может напасть только в том случае, если ее обидели
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Как при царе: элита передает Россию своим детям-мажорам
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
Далай-Лама предрек России особую роль в современном мире
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Мир
СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия

К 2030 году самые мощные воздушные силы в мире будут принадлежать хорошо зарекомендовавшим себя в этой области странам - США, России и Великобритании.

СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Почему американцы бегут из Калифорнии
США и Канада
Почему американцы бегут из Калифорнии
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Мир
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Как была запущена вторая "холодная война"
США и Канада
Как была запущена вторая "холодная война"
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Евросоюз
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
Евросоюз
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
США - государство-террорист номер один. Доказательства
США и Канада
США - государство-террорист номер один. Доказательства
Когда Прибалтика станет нищей
Прибалтика
Когда Прибалтика станет нищей
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
США и Канада
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался