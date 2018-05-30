Строительство объектов в центральном ядре "Москвы-Сити" завершится в течение четырех лет, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в среду.
"Какие-то объекты в "Сити" будут сданы через год-два, какие-то позже. Но в целом ядро "Сити" будет достроено в течение 4 ближайших лет, даже с учетом начинающегося строительства самого высокого в Европе небоскреба", - сказал глава стройкомплекса Москвы М. Хуснуллин.
По его словам, развитие получила и территория так называемого "Большого Сити", которое станет как бы продолжением общественно-делового кластера. "Эта территория будет развиваться комплексно, здесь появятся объекты и здания совершенно разного назначения и разной высотности", - добавил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
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