"Москву-Сити" достроят через 4 года

Строительство объектов в центральном ядре "Москвы-Сити" завершится в течение четырех лет, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в среду.

"Какие-то объекты в "Сити" будут сданы через год-два, какие-то позже. Но в целом ядро "Сити" будет достроено в течение 4 ближайших лет, даже с учетом начинающегося строительства самого высокого в Европе небоскреба", - сказал глава стройкомплекса Москвы М. Хуснуллин.

По его словам, развитие получила и территория так называемого "Большого Сити", которое станет как бы продолжением общественно-делового кластера. "Эта территория будет развиваться комплексно, здесь появятся объекты и здания совершенно разного назначения и разной высотности", - добавил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ранее заммэра сообщал, городская компания "Мосинжпроект" может начать строительство нового многофункционального комплекса высотой 104 этажа в 1-м Красногвардейском проезде на территории "Москвы-Сити".