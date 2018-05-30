До конца этого года планируется расселить в рамках программы реновации еще порядка 20-30 домов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в среду.
"В этом году может быть расселено еще 20-30 домов, конкретный объем зависит от людей, от того, как скоро они будут принимать решения о переезде", — сказал глава стройкомплекса Москвы М. Хуснуллин. По его словам, уже в этом году может начаться снос первых расселенных домов.
"В наших планах организация так называемого "умного сноса", предполагающего поэлементную разборку домов и последующее использование этих материалов как вторичного сырья", — отметил заммэра М. Хуснуллин. Глава стройкомплекса добавил, что на создание проекта по сносу дома требуется минимум шесть месяцев.
Напомним, что программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. В программу входит 5 171 дом. Реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир.
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