Реновация в Москве затронет еще 30 домов в этом году

До конца этого года планируется расселить в рамках программы реновации еще порядка 20-30 домов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в среду.

"В этом году может быть расселено еще 20-30 домов, конкретный объем зависит от людей, от того, как скоро они будут принимать решения о переезде", — сказал глава стройкомплекса Москвы М. Хуснуллин. По его словам, уже в этом году может начаться снос первых расселенных домов.

"В наших планах организация так называемого "умного сноса", предполагающего поэлементную разборку домов и последующее использование этих материалов как вторичного сырья", — отметил заммэра М. Хуснуллин. Глава стройкомплекса добавил, что на создание проекта по сносу дома требуется минимум шесть месяцев.

Напомним, что программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. В программу входит 5 171 дом. Реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир.