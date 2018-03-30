Самые дешевые квартиры - в Кирове

Лидером рейтинга регионов России с самыми низкими ценами на квартиры для больших семей стал Киров. По данным агентства ЦИАН, в этом регионе самая доступная по цене квартира свыше 100 кв. м стоит 1.6 млн рублей.

Аналитики ЦИАН провели исследование и составили рейтинг административных центров субъектов Российской Федерации по минимальной стоимости квартир площадью более 100 квадратных метров.

По оценке экспертов, в половине административных центров России представлены квартиры площадью 100 кв. м и более по цене до 3 млн рублей. При этом только в 22 регионах минимум находится на отметке 2,5 млн рублей и ниже. Кроме того, рассматривались только готовые к проживанию объекты. В первую десятку вошли Киров, Рязань, Курган, Челябинск, Вологда, Йошкар-Ола, Волгоград, Ставрополь, Саратов и Владикавказ.

Вслед за Кировым в тройку лидеров рейтинга попали Рязань и Курган, сообщает ЦИАН. Так, в Рязани за 1,7 млн рублей можно приобрести квартиру площадью 110,2 кв. м, но требующую косметического ремонта. А в Кургане за 1,75 млн рублей выставлена на продажу квартира площадью 120 кв. м. Причем в качестве бонуса покупатель получит участок 4 сотки и гараж.