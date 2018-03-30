Спрос на "трешки" в новостройках вырос в 2,3 раза

Спрос на 3-комнатные квартиры в новостройках Московского региона за два последних года увеличился в среднем в 2,3 раза, а по сравнению с показателями марта 2017-го — на 1/3, сообщает ИНКОМ-Недвижимость.

Учитывая, что в составе предложения доля многокомнатных лотов в течение 4-х лет остается почти неизменной, специалисты компании прогнозируют возможность их дефицита в среднесрочной перспективе на фоне дешевеющей ипотеки.

По подсчетам аналитиков ИНКОМ-Недвижимость, в настоящее время в массовом сегменте 3-комнатные квартиры занимают 23,4% от общего числа продаж — это усредненный показатель по Московскому региону. В старых границах Москвы речь идет о 26%, в ТиНАО — о 14%, в Подмосковье — о 12%.

В общем по рынку стоимость 3-комнатных квартир в регионе за два года увеличилась на 6%. Сегодня усредненная цена 1 кв. м в столичной "трешке" равна 233,6 тыс. рублей, квартиры в целом — 25 млн рублей. В Новой Москве квадратный метр стоит в среднем 101,9 тыс. рублей, объект — 9,2 млн рублей. В Подмосковье "квадрат" в среднестатистической 3-комнатной квартире обойдется в 80,6 тыс. рублей, стоимость лота — 7 млн рублей, отмечает ИНКОМ-Недвижимость.