Бывший сотрудник Росреестра получил пять лет за хищение земельного участка на побережье Анапы, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
В 2015 году бывший сотрудник Росреестра Иван Высоцкий совместно с сообщником зарегистрировал на основании подложных документов собственность на земельный участок площадью 3 тыс. кв.м на побережье Анапы.
Право собственности было оформлено на третье лицо. После этого мошенники разделили участок на пять частей перепродали за 30 млн рублей.
Прямой ущерб муниципалитету Анапы оценивается в 19,9 млн рублей. В июле 2018 года Анапский городской суд приговорил И. Высоцкого к пяти годам, Г. Магаляса — к трем годам исправительной колонии общего режима.
И.Высоцкому и Г. Магаляс было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Осужденные свою вину не признали, причиненный ущерб не возместили. Их адвокаты пытались обжаловать приговор, ссылалась на недоказанность вины и суровость назначенного наказания.
В итоге по решению Краснодарского краевого суда приговор вступил в законную силу.
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