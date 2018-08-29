Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Достройка объектов Urban Group обойдется в 68 млрд рублей﻿

Экономика » Недвижимость

Достройка жилых домов Urban Group потребует инвестиций в размере почти 68 млрд рублей. Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства опубликовал результаты аудита финансового-хозяйственной деятельности Urban Group.

Из отчета следует, что девелоперы Urban Group не завершили строительство 68 жилых домов в составе шести комплексов общей площадью 812 610 кв.м. Для завершения всех строек потребуются инвестиции в размере 67,64 млрд рублей.

Больше всего средств пойдет на достройку жилого комплекса "Лайково" — около 20 млрд руб. На завершение ЖК "Лесобережный" будет затрачено 13,3 млрд руб.

Напомним, что в апреле Росреестр отказался регистрировать договоры долевого участия (ДДУ) в проектах компании Urban Group, считавшейся крупнейшим застройщиком в Московской области. Причиной послужило отсутствие сведений об уплате взносов в фонд (туда застройщики отчисляют 1,2% стоимости каждого ДДУ).

В конце мая текущего года компания Urban Group приостановила продажи недвижимости в своих жилых комплексах. В ходе консультаций было решено, что объекты будут достроены за счет Фонда защиты прав дольщиков, подмосковного бюджета и федеральных средств.

В начале июля Арбитражный суд Московской области признал банкротами подконтрольные Urban Group ООО "Ваш Город", ООО "Хайгейт", ООО "Ивастрой", ООО "Экоквартал" и АО "Континент Проект".

 

Россияне скупают недвижимость на Мальте и Кипре Россияне скупают недвижимость на Мальте и Кипре

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы жилье Urban Group дольщики недвижимость строительство договор долевого участия
Обсудить
Актуальная аналитика
Воспитание
Какой учебник позволит сдать ЕГЭ по истории на 100 баллов?
Новости Москвы сегодня
Истинные интересы депутатов округа Якиманка
Политика
Путин о пенсионной реформе: с чем прощаемся, что получим
Новости Все >
Коллектор жестоко избил оперную певицу за чужой долг
Трамп предупредил, что его могут насильственно свергнуть
Россиянам приходится копить деньги для сбора детей в школу
Дело к войне: Москва и США обменялись ультиматумами по Сирии
Пенсионер построил дачу на соснах соседей и ждет Путина
Достройка объектов Urban Group обойдется в 68 млрд рублей﻿
Премьера Киргизии поразило равнодушие чиновников
Первый пошел: немецкая компания готова выйти из "Северного потока - 2" из-за США
Торги за сарай на Таганке длились 13 часов
Назарбаев рассказал, как лично конспектировал конституции 20 стран
Читательский топ
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Русский немец скончался в Германии после драки с беженцами
Крымский татарин рассказал правду о жизни "под Россией"
Войска РФ и США готовятся к войне в Сирии
Студентам присвоят офицерские звания без службы в армии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев

Журналисты и пользователи Рунета заметили, что "пропавший" премьер-министр Дмитрий Медведев забросил даже свои любимые соцсети, которые постоянно обновлял.

Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Евросоюз
Греки: "Усмирить неистовых мигрантов могут только русские туристы!"
Мир
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства

Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.

Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией
Украина
Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией
Евросоюз
Русский немец скончался в Германии после драки с беженцами
Мир
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Сибирь
Студентам присвоят офицерские звания без службы в армии

Учащиеся вузов будут получать военную специальность, не проходя срочную службу. Такой эксперимент решили поставить в Сибири.

Студентам присвоят офицерские звания без службы в армии
Вьетнам требует от Monsanto ответить за химатаки агентом "Оранж"
Южная Азия
Вьетнам требует от Monsanto ответить за химатаки агентом "Оранж"
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Евросоюз
Греки: "Усмирить неистовых мигрантов могут только русские туристы!"
Любовь Степушова Выхода нет: как Турцию нагнут через Европу Любовь Степушова Соломон Соловьев Майкл Джексон и его барокамера Соломон Соловьев Дарья Касьянова Как выжить в Анапе Дарья Касьянова
Комментарии
Путин о пенсионной реформе: с чем прощаемся, что получим
Украина пытается нарваться на войну в Черном и Азовском море
Путин о пенсионной реформе: с чем прощаемся, что получим
Путин о пенсионной реформе: с чем прощаемся, что получим
Путин о пенсионной реформе: с чем прощаемся, что получим
Путин о пенсионной реформе: с чем прощаемся, что получим
Путин о пенсионной реформе: с чем прощаемся, что получим
Путин о пенсионной реформе: с чем прощаемся, что получим
Путин о пенсионной реформе: с чем прощаемся, что получим
Путин о пенсионной реформе: с чем прощаемся, что получим
Путин о пенсионной реформе: с чем прощаемся, что получим
Путин о пенсионной реформе: с чем прощаемся, что получим
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Первый пошел: немецкая компания готова выйти из "Северного потока - 2" из-за США
Первый пошел: немецкая компания готова выйти из "Северного потока - 2" из-за США
Путин о пенсионной реформе: с чем прощаемся, что получим
Sun вынес одежде Путина модный приговор
Путин о пенсионной реформе: с чем прощаемся, что получим
Путин о пенсионной реформе: с чем прощаемся, что получим
Президент России - о повышении пенсионного возраста. Прямая трансляция
Путин о пенсионной реформе: с чем прощаемся, что получим
Ближний Восток
Сдаст ли Путин Иран за Украину и отмену санкций?

Вашингтон надеется, что Москва принесет в жертву Тегеран, чтобы единолично руководить послевоенной Сирией. У Путина есть отличные возможности. Воспользуется?

Сдаст ли Путин Иран за Украину и отмену санкций?
НАТО учится подавлять жителей Латвии
Прибалтика
НАТО учится подавлять жителей Латвии
Адвокат Трампа предрек революцию в США
США и Канада
Адвокат Трампа предрек революцию в США
Маккейн завещал России санкции
США и Канада
Маккейн завещал России санкции
Почему Патрушев незаменим на переговорах с США
США и Канада
Почему Патрушев незаменим на переговорах с США
США пригрозили санкциями всем несогласным
США и Канада
США пригрозили санкциями всем несогласным
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
США и Канада
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
Как меняется самая русофобская страна Европы
Евросоюз
Как меняется самая русофобская страна Европы
Зачем Украине радикалы и националисты
Украина
Зачем Украине радикалы и националисты
Санкционные игры США могут погубить доллар
Мир
Санкционные игры США могут погубить доллар
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ