Достройка жилых домов Urban Group потребует инвестиций в размере почти 68 млрд рублей. Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства опубликовал результаты аудита финансового-хозяйственной деятельности Urban Group.
Из отчета следует, что девелоперы Urban Group не завершили строительство 68 жилых домов в составе шести комплексов общей площадью 812 610 кв.м. Для завершения всех строек потребуются инвестиции в размере 67,64 млрд рублей.
Больше всего средств пойдет на достройку жилого комплекса "Лайково" — около 20 млрд руб. На завершение ЖК "Лесобережный" будет затрачено 13,3 млрд руб.
Напомним, что в апреле Росреестр отказался регистрировать договоры долевого участия (ДДУ) в проектах компании Urban Group, считавшейся крупнейшим застройщиком в Московской области. Причиной послужило отсутствие сведений об уплате взносов в фонд (туда застройщики отчисляют 1,2% стоимости каждого ДДУ).
В конце мая текущего года компания Urban Group приостановила продажи недвижимости в своих жилых комплексах. В ходе консультаций было решено, что объекты будут достроены за счет Фонда защиты прав дольщиков, подмосковного бюджета и федеральных средств.
В начале июля Арбитражный суд Московской области признал банкротами подконтрольные Urban Group ООО "Ваш Город", ООО "Хайгейт", ООО "Ивастрой", ООО "Экоквартал" и АО "Континент Проект".
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