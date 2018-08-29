Россиянам сохранят налоговые и жилищные льготы до выхода на пенсию — Путин﻿

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении заявил о необходимости сохранения для граждан предпенсионного возраста налоговых и жилищных льгот.

В частности, речь идет об оплате жилищно-коммунальных услуг. "Это очень важные для людей вещи. Такие, как… льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации. Поддерживаю, безусловно, этот подход", — подчеркнул российский президент.

Владимир Путин заявил о сохранении гражданам предпенсионного возраста льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, начиная с пятилетнего срока до выхода на пенсию.

В обращении главы государства была отмечена необходимость сохранения на переходный период до завершения пенсионной реформы федеральных льгот, действующих на конец 2018 года, которыми смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Речь идет о льготах по налогам на недвижимость и землю.

"Как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Таким образом, ещё до выхода на пенсию они уже не будут платить налог за свой дом, квартиру, садовый участок", — заявил президент.

Пенсионную реформу планируется начать с 2019 года, полностью завершить — к 2034 году.