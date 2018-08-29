С начала года число заявок россиян на покупку жилой и коммерческой недвижимости для получения гражданства Мальты и Кипра увеличилось на 40%, сообщает Knight Frank.
Стимулом к приобретению жилья и коммерческой недвижимости в этих странах послужили паспортные программы, которые стали популярны не только среди россиян, но и среди граждан других стран. Они дают больше визовые и налоговые льготы.
В частности, гражданство Кипра дает право въезжать без визы в 163 страны мира. При приобретении первой недвижимости взимается льготная ставка НДС в размере 5% вместо действующей ставки в 19%. Ежегодный налог на недвижимость отменен с января 2017 года.
Гражданства Мальты дает право на неограниченное пребывание и работу в любой стране Евросоюза, возможность безвизовых поездок в более чем 160 стран мира, в том числе в США.
Как отметила директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева, в прошлом году с целью участия в паспортной программе Кипра покупали, преимущественно, жилую недвижимость (около 70% всех сделок).
"Уже с 2018 году мы наблюдаем растущее количество сделок с коммерческой недвижимость, в особенности, с отелями и апарт-отелями Кипре. Особенно интересными для инвестора является участие в девелоперских проектах совместно с местными застройщиками", — подчеркнула Марина Шалаева.
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