Тринадцать медучреждений построят в Новой Москве

Свыше десяти объектов медицины построят в Новой Москве в ближайшие годы, включая крупнейший в России медицинский центр в Коммунарке, сообщает Интерфакс-Недвижимость со ссылкой на заявление мэра Москвы Сергея Собянина.

Более десятка медицинских объектов планируется построить в ближайшие годы в "новой" Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, за последние годы в Москве построили около десятка поликлиник. В ближайшие годы будет возведено еще 13 объектов медицины, включая крупнейший в Москве и в России медицинский центр в Коммунарке.

"В этом году первая очередь его будет построена. Это огромный комплекс, который включает в себя и диагностический центр, роддом, клинику. Так что по медицинскому обслуживанию "новая" Москва не будет хуже, чем районы в старых границах столицы", — сказал С. Собянин в пятницу в ходе осмотра новой подстанции скорой помощи в Троицке.

По словам столичного мэра, на присоединенных территориях стало больше возможностей оказывать услуги скорой помощи.

"В ближайшие годы мы построим еще четыре новые подстанции и небольшие пункты скорой помощи, всю территорию мы равномерно закроем объектами скорой помощи, чтобы все жители "новой" Москвы получили возможность воспользоваться медицинской помощью минута в минуту и качественно", — отметил мэр.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что в ближайшие несколько лет в столице построят 61 объект здравоохранения.

Напомним, что согласно генплану "новой" Москвы, до 2035 года в ТиНАО будет построено 125 объектов здравоохранения, 170 школ, 320 детских садов и около 700 спортивных объектов.