На жителей Приволжского края России приходится почти треть (29%) покупателей недвижимости в столичных новостройках, сообщает компания Est-a-Tet.
Как отмечают эксперты, самыми активными покупателями столичных новостроек оказались жители Приволжского федерального округа — на них приходится почти треть (29%) покупателей недвижимости в строящихся жилых комплексах Москвы.
Чуть меньше доля жителей Центрального округа — 26,1%. Средняя площадь лота при этом находится на уровне 50 кв.м у представителей всех федеральных округов, подчеркивают аналитики.
По данным Est-a-Tet, подавляющее большинство таких покупателей выбирает жилье комфорт-класса (82%), бизнес-класс покупают 16,8% клиентов, на сегмент премиум приходится 1,2%. Основная масса отдает предпочтение однокомнатным квартирам — 56,5%, на двушки приходится 31,2%.
Отмечается, что свыше 60% имеют несовершеннолетних детей, а доля клиентов, воспользовавшихся ипотекой, составляет 55%. Лидирующими субъектами РФ являются Ленинградская область, республика Татарстан и Волгоградская область.
Наибольшее количество лотов бизнес-класса в Московском регионе приобрели жители Ленинградской области и Ставропольского края. В комфорт-классе также лидирует Ленинградская область, чуть меньше покупателей из Республики Татарстан, Саратовской и Волгоградской областей. Наибольшая доля сделок с ипотекой заключена с жителями Владимирской области (80%), говорится в исследовании Est-a-Tet.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Военные США и НАТО намерены компенсировать потерю Крыма на балтийском направлении, в первую очередь за счет Калининграда.
Военные США и НАТО намерены компенсировать потерю Крыма на балтийском направлении, в первую очередь за счет Калининграда.
Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия. Никто об этом не говорит, но российские власти расписываются ею в собственном дефолте.
Почему G7 стала историческим атавизмом, почему нам это выгодно и какие сейчас форматы рулят мировой политикой? Зачем США наводнили Европу мигрантами, какие будут последствия и как американцы будут разводить европейских лохов дальше? Об этом "Правде.Ру" рассказал политолог, публицист, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.