Жители Приволжья покупают треть новостроек Москвы

На жителей Приволжского края России приходится почти треть (29%) покупателей недвижимости в столичных новостройках, сообщает компания Est-a-Tet.

Как отмечают эксперты, самыми активными покупателями столичных новостроек оказались жители Приволжского федерального округа — на них приходится почти треть (29%) покупателей недвижимости в строящихся жилых комплексах Москвы.

Чуть меньше доля жителей Центрального округа — 26,1%. Средняя площадь лота при этом находится на уровне 50 кв.м у представителей всех федеральных округов, подчеркивают аналитики.

По данным Est-a-Tet, подавляющее большинство таких покупателей выбирает жилье комфорт-класса (82%), бизнес-класс покупают 16,8% клиентов, на сегмент премиум приходится 1,2%. Основная масса отдает предпочтение однокомнатным квартирам — 56,5%, на двушки приходится 31,2%.

Отмечается, что свыше 60% имеют несовершеннолетних детей, а доля клиентов, воспользовавшихся ипотекой, составляет 55%. Лидирующими субъектами РФ являются Ленинградская область, республика Татарстан и Волгоградская область.

Наибольшее количество лотов бизнес-класса в Московском регионе приобрели жители Ленинградской области и Ставропольского края. В комфорт-классе также лидирует Ленинградская область, чуть меньше покупателей из Республики Татарстан, Саратовской и Волгоградской областей. Наибольшая доля сделок с ипотекой заключена с жителями Владимирской области (80%), говорится в исследовании Est-a-Tet.