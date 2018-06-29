В течение 10-15 лет на территории инновационного центра Сколково планируется разместить до 15 клиник, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
В настоящее время продолжаются переговоры с десятком различных медицинских центров и клиник по поводу открытия филиалов в Сколково, говорится в сообщении столичного Минстроя.
Отмечается, что в течение 10-15 лет на территории центра планируется разместить до 15 клиник, специализирующихся на лечении наиболее тяжелых и распространенных заболеваний — онкологии, кардиологии, ортопедии, травматологии и неврологии. До 2020 года планируется построить терапевтический корпус.
"Медицинский международный кластер — важный проект для Москвы. Кроме того, что москвичи получают возможность обслуживаться в ведущих медицинских клиниках мира, здесь созданы все условия для обучения и переподготовки кадров и дальнейшего трансферта технологий в московские клиники", — ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Напомним, что Москва подписала соглашение о строительстве инновационного "умного" госпиталя на территории медицинского кластера в Сколково. Этот госпиталь будет филиалом лечебного учреждения "Бундан" Сеульского национального университета. Он откроет свои двери через три года.
Ожидается, что специалисты клиники смогут оказывать помощь более 26 тыс. пациентам в год. Клиника займет площадь в 48 тыс. кв.м. Она будет рассчитана на 260 коек и восемь операционных.
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