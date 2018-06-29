Порядка 4 тысяч ключей выдадут дольщикам проблемных домов Подмосковья в 2018 году, 2,5 тысячи уже выдано, сообщает агентство РИА-Новости со ссылкой на заявление замминистра стройкомплекса Московской области Юлия Баринова в эфире канала "360".
Замглавы областного Минстроя заявила, что с начала года уже презентовано 2,5 тысяч ключей. Всего за год власти Подмосковья намереваются обеспечить законными квартирами как минимум 4 тысячи соинвесторов, отмечается в сообщении.
Агентство РИА-Новости приводит также слова губернатор Московской области Андрея Воробьева о том, что в этом году проблемы всех дольщиков в регионе решить не получится.
"Мы стараемся найти разные способы решения этой проблемы — где-то это деньги, где-то мы предлагаем новым нашим стратегическими партнерам-застройщикам взять и достроить объекты", — пояснил А.Воробьев. Представители строительного министерства, по его словам, будут курировать каждую проблемную стройку.
Ранее сообщалось, что всего в Московской области в течение пяти лет были решены проблемы почти 20 тысяч соинвесторов и сданы порядка 120 долгостроев. В настоящее время на территории региона остается 37 проблемных объектов.
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